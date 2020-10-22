В Пензе прокомментировали закон о некачественном оказании ЖКУ

22.10.2020 | 18:30

За некачественно оказанную коммунальную услугу или ее отсутствие потребитель имеет право платить меньше или не перечислять деньги вовсе - так говорится в законе, который одобрили в Совете Федерации. В Пензе те, кто сталкивается с защитой прав потребителей на практике, отнеслись к этой новости с долей скепсиса.

«Даже минимальные штрафы получить довольно тяжело. Мы одно время предпринимали такие попытки с МКП «Теплоснабжение», когда нам поставлялся некачественный коммунальный ресурс - горячая вода. Но мы уперлись в стену, потому что ресурсник требовал от нас почасовку. Ее нужно было высчитывать на весь дом, чтобы получить копейки», - рассказал управляющий ТСН «Полет» Павел Кузнецов.

Преподающий эксперт в области ЖКХ Павел Кузнецов уточнил: закон не нов - в него лишь внесены дополнения, что если причина некачественно оказанной услуги кроется внутри дома, требовать перерасчета платы следует от управляющей компании, а не от ресурсника.

Сама же норма о снижении сумм в квитанциях существовала и раньше. Причем прописаны конкретные требования к температуре горячей воды и теплоносителя в батареях, срокам отключения для ремонта сетей.

«8 часов суммарно в течение месяца и 4 часа единовременно. За превышение нормативов может быть возбуждено в отношении организации дело об административном правонарушении», - сообщил заместитель начальника Госжилстройтехинспекции области Александр Киндаев.

Только на практике такое наказание, как правило, не работает из-за небольшого размера штрафа. Коммунальщикам проще заплатить, чем ускоряться.

«Третью неделю ничего не делают. Горячей воды в доме нет, а вчера случился прорыв холодной», - жаловалась председатель ТСЖ «Комфорт» Нина Евдокимова.

И сами коммунальщики признают, что с их стороны есть нарушения сроков отключения услуг, причем значительные. К примеру, в начале октября десятки улиц остались без воды на 16 часов. Представитель ресурсоснабжающей организации объяснял: полностью такого избежать, учитывая общий износ сетей, нельзя.

«Плановое отключение мы стараемся делать один раз, но продолжительно, потому что, помимо замены аварийного участка на площадке «Подгорная», мы еще меняем запорную арматуру по городу», - отмечал технический директор ООО «Горводоканал» Александр Наголюк.

Павел Кузнецов уверен, что в реальности тратить меньше за некачественные услуги или даже за их отсутствие и при новых поправках в законе получится далеко не всегда.

«У тебя нет два часа воды, например. Ты имеешь право на перерасчет, но это актуально, если у тебя нет счетчика. Если бы был норматив, то с него бы высчитали, сколько надо откинуть. А ты просто не получил эту услугу, тебе ее не выставят в квитанцию», - объяснил Павел Кузнецов.

Потому поправки, в теории, хороши, а вот выполнить их на практике почти невозможно.