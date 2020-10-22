В Пензе пенсионерку заметили у банкомата и спасли от мошенников

22.10.2020 | 10:03

81-летней жительнице Пензы вовремя помогли выпутаться из сетей, расставленных мошенниками.

19 октября сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Александр Тарасов в свободное от службы время заметил у банкомата в магазине на улице Клары Цеткин взволнованную пожилую женщину.

Она пыталась снять со своей карты 40 000 рублей, следуя указаниям, поступавшим по телефону.

«Росгвардеец понял, что гражданке нужна помощь. Он обратился к ней, представился и попытался выяснить, что происходит», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Как оказалось, пенсионерке позвонила неизвестная женщина, которая, выдавая себя за сотрудницу службы безопасности банка, сильно напугала пензячку. Она заявила, что деньги с карты пропадают и их срочно нужно перевести на другой счет или снять.

Александр Тарасов сразу понял, в чем дело, успокоил бабушку, уговорил не снимать деньги и отвел в ближайшее отделение банка. Там ей объяснили, что панику наводят мошенники.

«Пожилая женщина поблагодарила росгвардейца за бдительность и помощь», - добавили в пресс-службе.