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Общество

В Пензе пенсионерку заметили у банкомата и спасли от мошенников

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81-летней жительнице Пензы вовремя помогли выпутаться из сетей, расставленных мошенниками.

19 октября сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Александр Тарасов в свободное от службы время заметил у банкомата в магазине на улице Клары Цеткин взволнованную пожилую женщину.

Она пыталась снять со своей карты 40 000 рублей, следуя указаниям, поступавшим по телефону.

«Росгвардеец понял, что гражданке нужна помощь. Он обратился к ней, представился и попытался выяснить, что происходит», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Как оказалось, пенсионерке позвонила неизвестная женщина, которая, выдавая себя за сотрудницу службы безопасности банка, сильно напугала пензячку. Она заявила, что деньги с карты пропадают и их срочно нужно перевести на другой счет или снять.

Александр Тарасов сразу понял, в чем дело, успокоил бабушку, уговорил не снимать деньги и отвел в ближайшее отделение банка. Там ей объяснили, что панику наводят мошенники.

«Пожилая женщина поблагодарила росгвардейца за бдительность и помощь», - добавили в пресс-службе.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Молодец!

Гость||

Звезду Александру Тарасову!

Но почему он не задержал бабушку и штраф не выписал 65+должны дома сидеть.

Гость||

Молодец сотрудник росгвардии!Старички бояться пользоваться карточками-много мошенников развелось!

Гость||

А сливают мошенникам персональные данные граждан бывшие менты, которые засели в службах безопасности банков

Гость||

Неравнодушный человек, спасибо ему большое.

Гость||

Гость писал(a):

А сливают мошенникам персональные данные граждан бывшие менты, которые засели в службах безопасности банков
Глупый ты, больше нечего сказать, так сиди молчи.

Гость||

Побольше бы порядочных, неравнодушных людей. Спасибо Александр. И опять найдется какой-нибудь человек с язвиной: Почему не выписал штраф и не задержал".

Гость||

Все участники этого события хотя бы в масках все были?

Гость||

Телефон звонившей почему не выяснил?

Гость||

Гость писал(a):

И опять найдется какой-нибудь человек с язвиной: Почему не выписал штраф и не задержал".
То есть в одних случаях закон обязателен, а в других нет?

Имя: Гость
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