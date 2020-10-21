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Общество

Жителям области рассказали, как проектируют новые дворы Спутника

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Город Спутник растет и меняется вместе с тем, как год от года меняются подходы застройщика к проектированию жилых комплексов. Правила диктуют покупатели, а они выбирают дома с максимально удобными планировками и благоустроенным двором.

Главный архитектор строительного холдинга «Термодом» Виктория Мазявкина рассказала, как меняются тенденции в архитектуре и как это влияет на внешний вид Города Спутника.

«На примере строения 72 можно увидеть, какие сейчас мы проектируем дворы жилых комплексов Спутника. Они большие, благоустроенные, закрытые от машин, интересные и взрослым, и детям. Здесь большое количество игровых площадок для детей разного возраста. Причем мы изучаем новинки специализированных заводов, поэтому, например, в Спутнике, в частности в квартале «Радужные дворы», есть игровые элементы, которых еще нигде не ставили в России», - рассказала Виктория Мазявкина.

Она также подчеркнула, что в таком дворе сформирована единая спортивная зона, установлены уличные тренажеры для разных групп мышц. Продумана крытая беседка для настольных игр и даже выделена зона для любителей пикников.

«В тихой зоне двора установлена большая беседка. Этому обрадуются, например, мамы с колясками - всегда будет место, где можно укрыться от дождя или солнца. А в центральной зоне двора сейчас идет строительство амфитеатра, здесь жители строений № 72 и 73 могут устраивать и проводить собственные праздники», - отметила главный архитектор.

Второй двор «Радужных дворов» - «Оранжевый» - тоже удивляет своим современным проектом. Помимо благоустройства и разбивки на множество зон, его особенность - единая входная группа на территорию закрытого двора. Это отдельное здание с большим вестибюлем, круглосуточным постом охраны и пунктом видеонаблюдения за двором и подъездами. Здесь же расположатся все почтовые ящики.

«Термодом» следит за тенденциями в проектировании, все интересные идеи обязательно находят воплощение в проектах строительного холдинга, в том числе в главном из них - Городе Спутнике.

Желающие приобрести квартиру в доме с современным и модным двором могут позвонить по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики жилого квартала «Радужные дворы» - ООО СЗ «Земстрой», ООО СЗ «Термодом-Ситистрой», проектные декларации на наш.дом.рф.

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