В 2020 году в Пензенской области пассажиропоток снизился на 25%

21.10.2020 | 10:42

В 2020 году в области отмечается снижение пассажиропотока. Об этом в среду, 21 октября, сообщил Пензастат.

«В январе - сентябре пассажирским автомобильным транспортом по полному кругу организаций перевезено 40,8 млн пассажиров, или 75,4% к январю - сентябрю 2019 года, пассажирооборот составил 805,4 млн пасс.-км, что меньше января - сентября 2019 года на 26,4%», - уточнили статистики.

Об уменьшении пассажиропотока ранее говорил также и. о. начальника Управления транспорта и связи Пензы Михаил Глушков.

Во время первого подъема заболеваемости COVID-19, весной, общественный транспорт областного центра переходил на режим выходного дня. Число машин на линиях сокращалось на 30-35%. Автобусы заменяли маршрутками. Тогда жители города остро ощутили нехватку общественного транспорта.

Осенью, во вторую волну распространения коронавируса, уменьшать количество единиц подвижного состава на линии перевозчики не будут. Об этом Михаил Глушков заявил 15 октября.

Кстати, в дачных автобусах пассажиров тоже было меньше обычного, по крайней мере весной. В конце мая Михаил Глушков сообщал о двукратном снижении потока по сравнению с прошлым годом.