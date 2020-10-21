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Общество

В 2020 году в Пензенской области пассажиропоток снизился на 25%

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В 2020 году в области отмечается снижение пассажиропотока. Об этом в среду, 21 октября, сообщил Пензастат.

«В январе - сентябре пассажирским автомобильным транспортом по полному кругу организаций перевезено 40,8 млн пассажиров, или 75,4% к январю - сентябрю 2019 года, пассажирооборот составил 805,4 млн пасс.-км, что меньше января - сентября 2019 года на 26,4%», - уточнили статистики.

Об уменьшении пассажиропотока ранее говорил также и. о. начальника Управления транспорта и связи Пензы Михаил Глушков.

Во время первого подъема заболеваемости COVID-19, весной, общественный транспорт областного центра переходил на режим выходного дня. Число машин на линиях сокращалось на 30-35%. Автобусы заменяли маршрутками. Тогда жители города остро ощутили нехватку общественного транспорта.

Осенью, во вторую волну распространения коронавируса, уменьшать количество единиц подвижного состава на линии перевозчики не будут. Об этом Михаил Глушков заявил 15 октября.

Кстати, в дачных автобусах пассажиров тоже было меньше обычного, по крайней мере весной. В конце мая Михаил Глушков сообщал о двукратном снижении потока по сравнению с прошлым годом.

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Гость||

На такси безопасней ездить. Шансов заболеть значительно меньше.

Гость||

Откуда вы знаете насколько снизился если в Пензе нет учета в общественном транспорте, онлайн кассы так и не появились, а перевозчики могут и 80% сказать.

Гость||

очередной Доширак на уши налогоплательщиков.

Гость||

Гость писал(a):

Откуда вы знаете насколько снизился если в Пензе нет учета в общественном транспорте, онлайн кассы так и не появились, а перевозчики могут и 80% сказать.
Оплата через валидаторы идет, так что все отслеживается.

Гость||

это означает либо прирост достатка, покупка собственного авто, либо хорошую такую, убыль населения

Гость||

Гость писал(a):

Оплата через валидаторы идет, так что все отслеживается.
Валидатор он для внутреннего учета, и перевозчик с него не отчитывается, а в маршрутках их вовсе нет.

Гость||

Гость писал(a):

Валидатор он для внутреннего учета, и перевозчик с него не отчитывается, а в маршрутках их вовсе нет.
++++

Гость||

Маршрутки это черный нал,а работают они по субподряду ,держатели маршрутов Дилижанс,Меркурий,Автокомбинат по факту не являются перевозчиками ,на них работают их карманные ИП ,так они платят на много меньше налогов и уходят от ответственности в случае ДТП.

Гость||

Конечно снизится, с прокладкой на лице ездить принуждают! Естественно выбор либо личное авто, либо пешком пройтись!

Гость||

Масштабы узаконенного крысятничества просто поражают. А в остальном прекрасная маркиза всё хорошо, всё хорошо...

Имя: Гость
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