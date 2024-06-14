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Общество

Кондиционеры в троллейбусах вновь оказались неисправны

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В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» объяснили, почему пассажирам новых троллейбусов приходится мучиться от жары, несмотря на наличие кондиционеров в салонах.

«По информации перевозчика, в настоящее время ведется устранение неисправностей и отладка работы кондиционеров», - сообщила директор ГКУ Лариса Панкова.

По ее словам, руководителю перевозчика поручено провести с водителями и кондукторами дополнительный инструктаж о включении кондиционеров по просьбе пассажиров.

Пензенцы не раз жаловались на духоту в салонах, для защиты от которой не принимается никаких мер, кроме открытых форточек. В начале июня из-за жары подросток потерял сознание в троллейбусе № 105.

Летом 2023-го пензенцы также возмущались. Оказалось, что в некоторых новых троллейбусах система кондиционирования неисправна, ремонт должен был сделать завод-изготовитель в рамках гарантии.

В 2024-м в областной центр прибыли остатки заказанной в Уфе партии рогатых машин.

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