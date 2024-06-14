ДТП с микроавтобусом на М-5: водителя фуры ждет суд

14.06.2024 | 17:25

В Нижнеломовском районе закончилось расследование уголовного дела против водителя фуры из Кыргызской Республики. Его обвиняют в ДТП с микроавтобусом, в котором погибли 2 человека и трое получили тяжелые травмы.

По данным следствия, утром 13 января 2023 года на трассе М-5 «Урал» около села Вирга водитель Mercedes-Benz Actros с прицепом не справился с управлением. Мужчина не выбрал безопасную скорость, подходящую под погодные условия, машину занесло, она выехала на встречную полосу и столкнулась с пассажирским Volkswagen.

По информации, которой располагает сетевое издание «ПензаИнформ», в микроавтобусе находилось в общей сложности 15 человек.

В результате аварии 54-летний шофер Volkswagen и его 68-летняя пассажирка погибли на месте. Еще трое людей в салоне получили травмы, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Уголовное дело передано в суд.