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Общество

В Гидрострое начали борьбу со слабым напором воды в домах

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На заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся в пятницу, 14 июня, депутат Борис Панин поднял вопрос о плохом напоре воды в многоэтажках в Гидрострое.

В частности, по его словам, эта проблема, особенно летом, мучит жителей улиц Пушанина, Экспериментальной, Терешковой.

«До 4-5-го этажа вода не поднимается. Из-за слабого напора летом колонки не зажигаются, люди не могут даже помыться. Что предпринимается для решения проблемы?» - задал депутат вопрос и. о. начальника управления ЖКХ Михаилу Парастаеву.

«Эта ситуация возникла в прошлом году. Проблемой сейчас занимаются: идет замена насоса, запорной арматуры и задвижек», - заверил тот.

Он пообещал, что работы будут завершены на следующей неделе.

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