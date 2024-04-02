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Криминал

Сельчанин едва не задушил женщину, приняв ее за отравительницу

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68-летняя жительница Колышлейского района едва не погибла, предложив гражданскому мужу выпить лекарство.

56-летний сельчанин пришел домой нетрезвым и пожаловался сожительнице, что плохо себя чувствует. Сердобольная женщина предложила ему принять лечебное средство, и тот согласился. Но, когда она принесла медикамент, мужчина неожиданно набросился на нее и стал душить, грозя лишить жизни.

Испуганная пенсионерка вырвалась из его рук, добежала до соседки и оттуда сообщила о произошедшем в полицию.

«Гражданин рассказал, что на совершение преступления его толкнуло злоупотребление алкоголем: он решил, что сожительница хотела его отравить», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Теперь подозрительному сельчанину грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

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