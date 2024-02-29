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Общество

В Госдуме предложили направлять материнский капитал на лекарства

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В Госдуму внесен законопроект, предлагающий разрешить направлять средства материнского капитала на получение ребенком платных медицинских услуг и лекарств по назначению врача.

Как сообщает «Парламентская газета», такая возможность уже предусмотрена в некоторых регионах России: маткапитал позволяется направлять на лечение и реабилитацию.

Законопроект предлагает установить такую возможность на федеральном уровне.

В Правительстве РФ, в свою очередь, заявили, что вопросы лечения детей, затронутые в законопроекте, урегулированы действующим законодательством и реализуются посредством предоставления бесплатной медицинской помощи. В частности, финансируется медицинская помощь детям, страдающим тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.

В Пензенской области введена региональная мера поддержки детям, страдающим фенилкетонурией. Им предоставляется ежемесячная выплата на приобретение безбелковых продуктов питания. В бюджете на 2024-2026 годы на эти цели предусмотрено выделение 4,45 млн рублей ежегодно. В регионе проживает 54 ребенка, страдающих этим редким заболеванием, связанным с обменом веществ.

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Источник — фото pixabay.com
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