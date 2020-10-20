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Общество

В пензенскую больницу поступило реабилитационное оборудование

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В городской клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина - пополнение: в медицинское учреждение поступило новое оборудование для реабилитации пациентов, перенесших инсульт или имеющих различные заболевания суставов. Аппаратов несколько, каждый рассчитан на выполнение определенных задач.

К примеру, с помощью одного из устройств можно лечить и руки и ноги.

«Восстанавливает мышечный тонус, обеспечивает подвижность. Делает за пациента все сам», - сообщил инструктор ЛФК Сергей Учин.

Другой аппарат чем-то напоминает оборудование для компьютерных игр с симуляцией реальных жизненных ситуаций: большой монитор, пульт управления. Пациент должен выполнить задания, которые появляются на экране.

Один из тренажеров предназначен для реабилитации и взрослых, и юных пациентов за счет биологической обратной связи.

«Человеку и оборудованию предоставляется информация друг о друге. Допустим, в этом аппарате можно заложить частоту сердечных сокращений, и при физической нагрузке, если частота сокращений будет больше, аппарат просто сам выключится», - отметил заведующий неврологическим отделением № 1 горбольницы № 6 Павел Филиппов.

Буквально после нескольких сеансов использования тренажеров многие больные начинают выполнять движения, которые до этого не могли делать.

«Трудновато маленько пока, а так нормально», - поделился пациент Александр Алатырев.

«С точки зрения доказательной медицины, люди выздоравливают и возвращаются к труду гораздо быстрее при ранней реабилитации», - пояснил Павел Филиппов.

Три новых аппарата поступили в больницу по программе оснащения региональных сосудистых центров.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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