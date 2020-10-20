Объявлен новый конкурс на строительство водопровода в пос. ЗИФ

20.10.2020 | 10:51

На сайте госзакупок появилась информация о проведении аукциона на строительство водопровода в поселке ЗИФ. Заказчиком является Управление капитального строительства Пензы.

Работы финансируются по проекту «Чистая вода» из бюджета города и области. Цена вопроса - 34 млн 32 тыс. 430 рублей.

Проблема с водоснабжением в ЗИФе не может решиться уже много лет. В 2019 году прокурор Октябрьского района обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия мэрии Пензы. Служители Фемиды возложили на администрацию обязанность организовать в поселке централизованную систему холодного водоснабжения. Планировалось, что вода в домах жителей появится 30 сентября 2020-го.

Однако в июле текущего года депутаты городской думы решили перекинуть 2 млн 583 тыс. рублей с проведения водопровода на благоустройство территории у памятника Матери. В августе работы встали. При этом мэр Пензы Андрей Лузгин заверил губернатора Ивана Белозерцева, что деньги есть, однако нужно устранить некоторые замечания. Он также пообещал жителям решить проблему с водоснабжением.

9 октября мэрия расторгла контракт с подрядчиком. Ситуацией вплотную занялась прокуратура. А жители поселка написали письмо Президенту РФ Владимиру Путину и пригрозили перекрыть федеральную трассу М5 «Урал».

Теперь администрация Пензы должна определить нового подрядчика, который завершит начатое. Аукцион назначен на 26 октября, время его проведения - 14:00.