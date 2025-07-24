В Пензе на десятках улиц из-за аварии отключат воду

В Пензе из-за аварии на сетях в районе 2-го проезда Свердлова, 4, во многих домах отключат холодную воду.
Ресурса не будет с 22:00 24 июля до 3:00 25-го на следующих улицах:
- Красная;
- Белинского (административные здания);
- Богданова;
- Боевая Гора;
- Володарского;
- Гоголя (от ул. Свердлова до ул. Чкалова);
- Гражданская;
- Захарова;
- Карла Маркса;
- Калинина (от ул. Свердлова до ул. Лермонтова);
- Кирова (до Законодательного собрания);
- Ключевая;
- Лермонтова;
- Ключевского;
- Спасо-Преображенская;
- Красная, 23 (КИМ);
- Красная, 32 (офтальмологическая больница);
- Куйбышева;
- Кураева;
- Маршала Крылова;
- Московская (от ул. Карла Маркса до ул. Кураева);
- Ново-Тамбовская;
- Тамбовская (ЖК «Тамбовская Застава»);
- Пушкина (частный сектор);
- Революционная и Ново-Революционная;
- Салтыкова-Щедрина;
- Замойского;
- Саратовская;
- Свердлова и проезды;
- Ставского;
- Космодемьянской;
- Советская (включая Соборную площадь);
- Станиславского и проезды;
- Чкалова (до ул. Калинина).
«После включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети города Пензы ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен. Кроме того, как показывает практика, вечером накануне отключения многие жители стараются запасти воду впрок, что в свою очередь также влияет на снижения давления в распределительной сети и ведет к уменьшению напора», - предупредили ресурсники.
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