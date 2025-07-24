В Пензе на десятках улиц из-за аварии отключат воду

24.07.2025 | 14:02

В Пензе из-за аварии на сетях в районе 2-го проезда Свердлова, 4, во многих домах отключат холодную воду.

Ресурса не будет с 22:00 24 июля до 3:00 25-го на следующих улицах:

- Красная;

- Белинского (административные здания);

- Богданова;

- Боевая Гора;

- Володарского;

- Гоголя (от ул. Свердлова до ул. Чкалова);

- Гражданская;

- Захарова;

- Карла Маркса;

- Калинина (от ул. Свердлова до ул. Лермонтова);

- Кирова (до Законодательного собрания);

- Ключевая;

- Лермонтова;

- Ключевского;

- Спасо-Преображенская;

- Красная, 23 (КИМ);

- Красная, 32 (офтальмологическая больница);

- Куйбышева;

- Кураева;

- Маршала Крылова;

- Московская (от ул. Карла Маркса до ул. Кураева);

- Ново-Тамбовская;

- Тамбовская (ЖК «Тамбовская Застава»);

- Пушкина (частный сектор);

- Революционная и Ново-Революционная;

- Салтыкова-Щедрина;

- Замойского;

- Саратовская;

- Свердлова и проезды;

- Ставского;

- Космодемьянской;

- Советская (включая Соборную площадь);

- Станиславского и проезды;

- Чкалова (до ул. Калинина).

«После включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети города Пензы ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен. Кроме того, как показывает практика, вечером накануне отключения многие жители стараются запасти воду впрок, что в свою очередь также влияет на снижения давления в распределительной сети и ведет к уменьшению напора», - предупредили ресурсники.