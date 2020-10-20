Для работы в кол-центре на время пандемии привлекут врачей-пенсионеров

20.10.2020 | 14:41

В Пензе увеличат число сотрудников кол-центра городской поликлиники, которые принимают обращения от граждан по телефону 999-130. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев во время прямой линии во вторник, 20 октября.

Глава региона рассказал, что количество операторов уже стало больше.

«Я считаю, что этого все равно недостаточно. Поручил до пятницы привлечь в качестве операторов студентов пензенского мединститута и врачей, которые уволились по возрасту и находятся дома», - пояснил губернатор.

В условиях пандемии сотрудники кол-центра не только принимают вызовы врачей на дом, но и дают больным консультации по лечению. В связи с этим необходимо привлечь к работе как можно больше опытных профессионалов, способных исчерпывающе отвечать на вопросы обратившихся.

«У врачей, которые работают на участках, не всегда есть силы, чтобы посетить всех больных. Поэтому мы еще увеличим число сотрудников, которые будут находиться в кол-центре и давать консультации гражданам. Потому что количество заболевших растет и число обращений растет», - констатировал губернатор.

Он подчеркнул, что всем заболевшим обязательно надо общаться с врачом - именно специалист должен дать рекомендации относительно лечения.