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Общество

Для работы в кол-центре на время пандемии привлекут врачей-пенсионеров

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В Пензе увеличат число сотрудников кол-центра городской поликлиники, которые принимают обращения от граждан по телефону 999-130. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев во время прямой линии во вторник, 20 октября.

Глава региона рассказал, что количество операторов уже стало больше.

«Я считаю, что этого все равно недостаточно. Поручил до пятницы привлечь в качестве операторов студентов пензенского мединститута и врачей, которые уволились по возрасту и находятся дома», - пояснил губернатор.

В условиях пандемии сотрудники кол-центра не только принимают вызовы врачей на дом, но и дают больным консультации по лечению. В связи с этим необходимо привлечь к работе как можно больше опытных профессионалов, способных исчерпывающе отвечать на вопросы обратившихся.

«У врачей, которые работают на участках, не всегда есть силы, чтобы посетить всех больных. Поэтому мы еще увеличим число сотрудников, которые будут находиться в кол-центре и давать консультации гражданам. Потому что количество заболевших растет и число обращений растет», - констатировал губернатор.

Он подчеркнул, что всем заболевшим обязательно надо общаться с врачом - именно специалист должен дать рекомендации относительно лечения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Алё-аптека? макар зарезал человека.

Гость||

А машины своих чинков когда отдашь участковым?а минздравовских силельцев когда прогонишь на участки людей брошенных в болезни обслуживать?

Гость||

лечить по телефону это как секс по телефону

Гость||

А теперь я медленно ввожу укол...

Имя: Гость
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