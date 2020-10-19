В «Коллаже» развернулась выставка продукции домашних ферм

19.10.2020 | 09:00

На выставку «От Абхазии до Камчатки», развернувшуюся в торговом центре «Коллаж», не заглянуть просто невозможно. Всех гостей ждут на первом этаже, в центральном холле, справа от входа А.

Прямо с порога покупателей привлекают яркие ароматы. Запахи абхазских специй и краснодарского чая завораживают. Продавцы подскажут рецепты самых вкусных блюд для чаепитий.

Богаты прилавки истинными мясными деликатесами: дичь с Кубани, косуля, кабанчик в тандыре, кавказский хамон. Сыры Адыгеи даже рекламировать не надо - каждый, кто хоть раз пробовал, запомнит этот вкус навсегда.

Покупатели надолго задерживаются у прилавков с морепродуктами. Кого-то привлекает свежая икра, других - разнообразие представленных пород рыбы: от популярного лосося до редкой белорыбицы и царицы лососевых чавычи.

«Печень трески очень хорошая. Пробовала семгу, нерку, сейчас возьму», - рассказала пензячка.

«Купил чавычу копченую и икру», - поделился мужчина.

На выставке собрана продукция домашних ферм. Все изготовлено по рецептам, которые бережно хранятся в семьях: восточные сладости, горный мед, жгучая бочковая аджика (традиционная красная и необычная зеленая). Перед покупкой продавцы обязательно предлагают дегустацию всех продуктов.

«Ярмарка хороша, что скажешь», - отметила горожанка.

Приятное дополнение - прилавок с необходимыми в доме предметами: острыми и качественными ножами, топориками и чудо-секаторами.

Ярмарка «От Абхазии до Камчатки» будет работать в торгово-развлекательном центре «Коллаж» с 10:00 до 20:00 до 25 октября включительно.