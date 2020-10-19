В клинической больнице имени Захарьина появится красная зона

19.10.2020 | 19:46

Стационар клинической больницы имени Захарьина на улице Гагарина готовится к новому формату работы. В скором времени там будет красная зона. О планах на это подразделение лечебной сети рассказал временно исполняющий обязанности министра здравоохранения области Александр Никишин.

«В городе все койки заняты, в районах еще свободные места есть. Поэтому, если нет возможности госпиталиризировать в город, мы госпитализируем в районные больницы», - отметил он.

Под лечение коронавирусной инфекции и пневмонии в медучреждениях области в настоящий момент предусмотрено 2 437 мест. Госпитализируют в основном людей, чье состояние оценивается как тяжелое.

Последние дни оперативный штаб сообщает сразу о нескольких летальных случаях. За прошедшие сутки, по официальным данным, скончались три женщины. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - двусторонняя субтотальная пневмония.

«Когда поражение легких достигает 80-90%, это практически все легкие заняты воспалительным процессом», - объяснил Александр Никишин.

19 октября в сводке по коронавирусу 160 новых подтвержденных случаев. В числе прибавившихся пациентов детей нет. В этой статистике не ведется подсчет заболевших с пневмонией, осложняют эпидситуацию и сезонные респираторные инфекции.

«Если в обычный период число вызовов на дому достигает 900, в напряженные времена - 1 000 в день, то на данный момент мы обслуживаем 2 500», - рассказал Александр Никишин.

Люди, пожалуй как никогда раньше, заботятся о своем здоровье и в случае недомогания отправляются на больничный, а не геройствуют на работе с признаками заболевания.