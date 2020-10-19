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Общество

Коронавирус: среди новых зараженных не оказалось детей

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Среди новых заразившихся коронавирусом жителей Пензенской области детей нет. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщил региональный оперативный штаб.

В целом за весь период пандемии опасную инфекцию выявили у 737 несовершеннолетних.

160 новых случаев COVID-19 распределились по региону следующим образом: 81 пришелся на Пензу, 25 - на Пензенский район, 11 - на Шемышейский, по 8 - на Колышлейский и Иссинский, по 7 - на Сердобский и Бековский, 5 - на город Заречный, по 2 - на Бессоновский и Тамалинский районы, по 1 - на Лунинский, Нижнеломовский, Пачелмский и Малосердобинский.

«Находится под наблюдением 5 792 человека, снято - 36 382», - уточнили в оперштабе.

За выходные на коронавирус обследовали 5 973 жителя региона.

В общем, по официальным данным, COVID-19 обнаружили у 13 223 человек, 10 051 выздоровел, 151 скончался.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Если тесты всем не делать, то и взрослых там скоро не окажется.

Гость||

Вот именно, откуда они возьмутся, если тестируют только пенсионеров, да и то невсех.

Гость||

Почему тесты так долго ждать, сказали через неделю будет готов, позвонили, еще три дня ждать...

Гость||

Детям и не делают тестов.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|19.10.2020 14:53|

Детям и не делают тестов.

а как же ковид тогда подтверждают?

Гость||

Откуда возьмутся дети, если им тесты делать отказываются? Просто ставят ОРВИ.

Гость||

Гость писал(a):

а как же ковид тогда подтверждают?
Молча...

Гость||

Гость писал(a):

Откуда возьмутся дети, если им тесты делать отказываются? Просто ставят ОРВИ.
Может так и надо?

Гость||

Вот что значит губернатор из отпуска вернулся! Сразу положительные новости!;) конечно конечно. Верим, верим.

Гость||

Сегодня была врач. У ребенка высокая температура, лимита в теле, болит голова. Сказала пить противовирусные. К тесту показаний нет... спадет температура-приходите и выпишут вас.

Гость||

Ломота в теле

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Гость|19.10.2020 14:53|

Детям и не делают тестов.

а как же ковид тогда подтверждают?
Делают единицам. Был же официальный ответ, кому и в каких случаях делают тесты. В основном это люди в возрасте 65+.

Гость||

А раньше никогда у ребёнка высокой темпер не было ?тело не ломило,ну зачем вам тест?чтоб лекарствами пичкать без разбора ?

Имя: Гость
Комментарий:

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