Коронавирус: среди новых зараженных не оказалось детей

19.10.2020 | 14:09

Среди новых заразившихся коронавирусом жителей Пензенской области детей нет. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщил региональный оперативный штаб.

В целом за весь период пандемии опасную инфекцию выявили у 737 несовершеннолетних.

160 новых случаев COVID-19 распределились по региону следующим образом: 81 пришелся на Пензу, 25 - на Пензенский район, 11 - на Шемышейский, по 8 - на Колышлейский и Иссинский, по 7 - на Сердобский и Бековский, 5 - на город Заречный, по 2 - на Бессоновский и Тамалинский районы, по 1 - на Лунинский, Нижнеломовский, Пачелмский и Малосердобинский.

«Находится под наблюдением 5 792 человека, снято - 36 382», - уточнили в оперштабе.

За выходные на коронавирус обследовали 5 973 жителя региона.

В общем, по официальным данным, COVID-19 обнаружили у 13 223 человек, 10 051 выздоровел, 151 скончался.