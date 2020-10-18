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Общество

«Шагающий автобус» поможет юным пензенцам лучше усвоить правила

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«Тут нет пешеходов, нет светофора, тут машины ездят. Значит, нельзя ни бегать ни ходить», - уверенно заявила девочка.

О правилах дорожного движения первоклассница Влада слышала еще в детском саду. Но повторение - мать учения. Лучше лишний раз напомнить детям об опасности, которая подстерегает человека на проезжей части. Для этого и проводилось мероприятие «Шагающий автобус», организованное сотрудниками ГИБДД и педагогами детско-юношеского центра «Спутник» для учеников восемнадцатой средней школы города Пензы.

Практика показывает, что об угрозе, связанной с автомобильным транспортом, одним младшеклассникам прекрасно известно, а другим нет.

«Некоторые первоклассники (вот, например, в одиннадцатой школе я недавно была) изумительно знают правила дорожного движения, знакомы с этим. Когда дети с детского сада изучают правила и касаются этого достаточно часто, они различают и дорожные знаки, и пешеходные переходы. А есть дети, с которыми, наверное, мало времени уделяют изучению правил дорожного движения, поэтому не совсем лучшим образом они это знают», - отметила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД РФ по г. Пензе Юлия Филатова.

Пока позволит погода, сотрудники ГИБДД постараются еженедельно знакомить первоклассников Пензы с правилами поведения на проезжей части, а также рассказывать об опасных местах, откуда может внезапно появиться автомобиль.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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