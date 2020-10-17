Сетевое издание|18+|Суббота|17 окт 2020|11:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

+165: область продолжает бить антирекорд по числу COVID-19 за сутки

Печать

В субботу, 17 октября, число заразившихся коронавирусом жителей Пензенской области достигло 12 899. Как сообщили в московском оперативном штабе, за сутки в регионе прибавилось 165 пациентов.

16 октября зарегистрировали 160 новых случаев, 15-го - 150, 14-го - 145. Выздоровели и были выписаны из медучреждений 9 996 человек.

За минувшие сутки зафиксировали две смерти от коронавирусной инфекции: скончались 65-летний мужчина и 52-летняя женщина. Общее число жертв COVID-19 достигло 145.

16 октября врио министра здравоохранения области Александр Никишин назвал ситуацию с коронавирусом стабильной.

«На следующей неделе, как говорят аналитики, наступит определенная стабилизация по динамике течения инфекции. Стабилизация довольно-таки на высоких цифрах. Значительного увеличения мы все-таки не ожидаем, хотя готовимся», - сказал он в интервью телеканалу «Россия 24. Пенза».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Не верим!

Гость||

Постройте крематорий,это не последняя зараза. Создаётся впечатление,что мир проводит брольшие учения перед большим шухером. Нужно быть готовым ко всему.

Лучше знать и опасаться,

Чем не знать и полцчить.

Гость||

А где наш грибник? Хоть бы еще фоточку как отпуск протекает.

Гость||

КОГДА будет крестный ход против ковида?!

ПОЧЕМУ еще нет животворящих мощей против этой заразы?!

ДЛЯ ЧЕГО потрачено на храмик 12 миллиардов из бюджета, а отдачи от этого НЕТ!?

Mr.O`Долли||

Гость||

Такое ощущение, что людей специально уморить хотят. При таких цифрах, усиленно заявлять, что все в порядке в регионе и под контролем, язык не поворачивается. А власть региона пытается втюхать инфо, что все норм. Губер да, спокойно отдыхает после выборов уморился.

Гость||

И комментов становится все больше неадекватных людей. Ни писать ни читать не хочется

Гость||

Ну Никишин же сказал, что даже если тест отрицательный, всем ставят диагноз ковид. Фикция все это, а не статистика

Гость||

Гость писал(a):

Ни писать ни читать не хочется
уйди в монастырь!

Гость||

У них , когда трупаки будут на улице валяться, вме в стабильно будет

Гость||

Да все фикция! Не понятно на что направленная.

Гость||

Гость писал(a):

Ну Никишин же сказал, что даже если тест отрицательный, всем ставят диагноз ковид. Фикция все это, а не статистика

Как бы не так. Тогда бы статистика смертей взлетела. Врачей даже посмертно записывали в пневмонийных, своих же подставляли и оставляли без компенсаций. А что говорить об обычных людях

Гость||

Да понятно на что, на стабильность!

Гость||

СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ----- http://bit.do/xzex

Гость||

Гость писал(a):

ДЛЯ ЧЕГО потрачено на храмик 12 миллиардов из бюджета, а отдачи от этого НЕТ!?
ОНИ ещё склеп-усыпальницу не достроили в центре города...

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте