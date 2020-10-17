+165: область продолжает бить антирекорд по числу COVID-19 за сутки

17.10.2020 | 10:48

В субботу, 17 октября, число заразившихся коронавирусом жителей Пензенской области достигло 12 899. Как сообщили в московском оперативном штабе, за сутки в регионе прибавилось 165 пациентов.

16 октября зарегистрировали 160 новых случаев, 15-го - 150, 14-го - 145. Выздоровели и были выписаны из медучреждений 9 996 человек.

За минувшие сутки зафиксировали две смерти от коронавирусной инфекции: скончались 65-летний мужчина и 52-летняя женщина. Общее число жертв COVID-19 достигло 145.

16 октября врио министра здравоохранения области Александр Никишин назвал ситуацию с коронавирусом стабильной.

«На следующей неделе, как говорят аналитики, наступит определенная стабилизация по динамике течения инфекции. Стабилизация довольно-таки на высоких цифрах. Значительного увеличения мы все-таки не ожидаем, хотя готовимся», - сказал он в интервью телеканалу «Россия 24. Пенза».