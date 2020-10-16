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Общество

В Пензенской области помогли матери двоих детей без документов

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В Пензенской области восстановили права двух маленьких детей, которые после рождения остались без документов и пособий.

На сайте уполномоченного по правам детей в регионе сообщается, что к Елене Столяровой обратилась 23-летняя жительница Пензенского района. У нее никогда не было паспорта гражданина РФ, а у ее детей в возрасте 2,5 года и 3 месяцев - свидетельств о рождении и медицинских полисов.

У женщины имелось лишь ее свидетельство о рождении и справки из роддома.

Чтобы восстановить права детей, требовалось выдать паспорт их матери. Для этого были необходимы документы ее родителей. Однако оказалось, что у бабушки детей тоже нет паспорта - он был утерян. Поэтому для начала пришлось оформлять документы ей.

В результате на то, чтобы установить личность молодой женщины и получить заключение на приобретение ею гражданства РФ, ушел месяц. Еще столько же потребовалось на другие юридические процедуры.

В четверг, 15 октября, молодой матери вручили паспорт, оформили регистрацию по месту проживания, открыли счет в банке и подали в пенсионный фонд и управление социальной защиты документы на положенные выплаты. Кроме того, были оформлены свидетельства о рождении детей.

«Восстановлены права детей на фамилию, имя, отчество и на социальное обеспечение», - резюмировали сотрудники аппарата обмудсмена и подчеркнули, что Елена Столярова благодарит все федеральные, региональные и муниципальные службы, которые помогали в этом.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

благое дело сделано.

Гость||

Семейство недееспособных

Гость||

Цыгане, что ли? Или сектанты, маргиналы? Вроде оседлые цыгане, не кочевые, сейчас и то нормально делают документы. Как и на что эти люди жили без документов?

Гость||

Это,что за семья такая?Если у взрослых не было паспортов?

Имя: Гость
Комментарий:

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