В Пензенской области подтвердили еще 160 диагнозов COVID-19

В Пензенской области продолжает расти число зараженных коронавирусом. Данные о заболевших за последние сутки опубликовал утром в пятницу, 16 октября, портал стопкоронавирус.рф.
За 24 часа в регионе подтвердилось 160 диагнозов COVID-19. Таким образом, число инфицированных за все время пандемии составило 12 834.
В течение последнего времени в Пензенской области ежедневно обновлялись антирекорды по числу заболевших. 13 октября оперштаб сообщил о 141 новом пациенте, 14-го - о 145, 15-го - о 150.
Количество пациентов, вылеченных пензенскими врачами, достигло 9 943. Была обнародована информация о 143 смертях
В России за последние сутки выявлено 15 150 заболевших (что также является максимальным показателем), 4 031 случай (26,6%) из них - контактные лица без клинических проявлений болезни.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Пока не будет народ соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, так и будет!