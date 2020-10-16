В Пензенской области подтвердили еще 160 диагнозов COVID-19

16.10.2020 | 10:31

В Пензенской области продолжает расти число зараженных коронавирусом. Данные о заболевших за последние сутки опубликовал утром в пятницу, 16 октября, портал стопкоронавирус.рф.

За 24 часа в регионе подтвердилось 160 диагнозов COVID-19. Таким образом, число инфицированных за все время пандемии составило 12 834.

В течение последнего времени в Пензенской области ежедневно обновлялись антирекорды по числу заболевших. 13 октября оперштаб сообщил о 141 новом пациенте, 14-го - о 145, 15-го - о 150.

Количество пациентов, вылеченных пензенскими врачами, достигло 9 943. Была обнародована информация о 143 смертях

В России за последние сутки выявлено 15 150 заболевших (что также является максимальным показателем), 4 031 случай (26,6%) из них - контактные лица без клинических проявлений болезни.