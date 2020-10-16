Сетевое издание|18+|Пятница|16 окт 2020|11:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области подтвердили еще 160 диагнозов COVID-19

Печать

В Пензенской области продолжает расти число зараженных коронавирусом. Данные о заболевших за последние сутки опубликовал утром в пятницу, 16 октября, портал стопкоронавирус.рф.

За 24 часа в регионе подтвердилось 160 диагнозов COVID-19. Таким образом, число инфицированных за все время пандемии составило 12 834.

В течение последнего времени в Пензенской области ежедневно обновлялись антирекорды по числу заболевших. 13 октября оперштаб сообщил о 141 новом пациенте, 14-го - о 145, 15-го - о 150.

Количество пациентов, вылеченных пензенскими врачами, достигло 9 943. Была обнародована информация о 143 смертях

В России за последние сутки выявлено 15 150 заболевших (что также является максимальным показателем), 4 031 случай (26,6%) из них - контактные лица без клинических проявлений болезни.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Пока не будет народ соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, так и будет!

Гость||

Пока не на ут реальные меры принимать, так и будет!

Гость||

А можно ли верить в эту статистику? Не деньги ли всему виной?

Гость||

Гость писал(a):

Пока не будут реальные меры принимать, так и будет!
Вакцин уже несколько, и результаты от них разные, в том числе опасные.

Вирус постоянно меняется каждый полгода. Поэтому вакцинация - вредный фейг.

Гость||

А вот и реальные цифры смертности подоспели.

Правительство РФ резко ухудшило прогноз по убыли населения. Это связано с пандемией коронавируса. Число россиян в этом году может снизиться на 352,5 тыс. человек. Это в 10 раз больше, чем в прошлом году.

Гость||

Гость писал(a):

Пока не будет народ соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, так и будет!
Не бреши. Цель - выйти на плато, которое будет лишь при инфицировании более 60% населения. Потреб надзор не в состоянии этого объяснить и требует не инфицировать.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Пока не будет народ соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, так и будет!
Не бреши. Цель - выйти на плато, которое будет лишь при инфицировании более 60% населения. Потреб надзор не в состоянии этого объяснить и вот поэтому и требует не инфицировать.
Они с ума посходили, сами не знают, кого за что штрафовать и сажать.

Гость||

Гость писал(a):

А можно ли верить в эту статистику?
я бы не стал доверять этим ...

Гость||

А какие деньги всему виной? Скорая платная сейчас что ли стала?

Гость||

Просто посмотрите статистику по другим странам, насколько она изменчива каждый день, насколько она непостоянна и непредсказуема, прыжки в 2000-3000 +/- и насколько линейная наша статистика +500 +1000, область +3,+5,+10....

Гость||

Гость писал(a):

А можно ли верить в эту статистику? Не деньги ли всему виной?
Деньги. И дырявый пензявр, рядом с которым собирались толпы диких буртас, взрослых и детей.

Гость||

16.10.2020 10:35|

Пока не будет народ соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, так и будет!

Транспорт закрыть! Главный источник коронавируса общественный транспорт, срочно закрыть!

Гость||

Гость писал(a):

16.10.2020 10:35|

Пока не будет народ соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, так и будет!

Эти рекомендации должны соблюдать и чиновники. А они организовывают сдачу ГТО. экскурсии детей в музеи, ярмарки, тотальные диктанты, скандинавские прогулки массой и другое ненужное.

Гость||

вирус будет циркулировать теперь постоянно, необходимо, чтобы переболели 70 % населения, тогда будет коллективный иммунитет, а вирус превратится в сезонную болячку. Так что ничего страшного не происходит.

Гость||

Может еще один субботничек организуем,чего народу зря пропадать?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте