В Пензе проверили соблюдение правил режима повышенной готовности

16.10.2020 | 19:30

Полицейские проверили, как граждане, которые получили официальное предписание главного санитарного врача находиться дома, соблюдают это требование. Речь о тех, кто вернулся из-за границы, а также находился в контакте с больными COVID-19.

В ходе рейда выяснилось, что не все оказались на месте. На них был составлен административный протокол. Наказание - штраф в размере до 1 000 рублей.

Также стражи порядка проверили, как борются с распространением коронавирусной инфекции в торговых центрах и магазинах.

Проверили, как охраняется здоровье граждан, и в общественном транспорте.

Постановление губернатора Пензенской области от 16 марта 2020 года о соблюдении масочного режима до сих пор в силе. Значит, за нарушение правил поведения, согласно административному кодексу, будет налагаться штраф.

«Для граждан его сумма составляет от 1 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц - от 10 000 до 50 000, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 000 до 50 000, для юридических - от 100 000 до 300 000 рублей», - сообщил начальник отдела УМВД России по г. Пензе Николай Мухаев.