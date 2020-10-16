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Общество

В Пензе проверили соблюдение правил режима повышенной готовности

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Полицейские проверили, как граждане, которые получили официальное предписание главного санитарного врача находиться дома, соблюдают это требование. Речь о тех, кто вернулся из-за границы, а также находился в контакте с больными COVID-19.

В ходе рейда выяснилось, что не все оказались на месте. На них был составлен административный протокол. Наказание - штраф в размере до 1 000 рублей.

Также стражи порядка проверили, как борются с распространением коронавирусной инфекции в торговых центрах и магазинах.

Проверили, как охраняется здоровье граждан, и в общественном транспорте.

Постановление губернатора Пензенской области от 16 марта 2020 года о соблюдении масочного режима до сих пор в силе. Значит, за нарушение правил поведения, согласно административному кодексу, будет налагаться штраф.

«Для граждан его сумма составляет от 1 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц - от 10 000 до 50 000, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 000 до 50 000, для юридических - от 100 000 до 300 000 рублей», - сообщил начальник отдела УМВД России по г. Пензе Николай Мухаев.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Производства нет. Одни штрафы!!!

Гость||

Гость писал(a):

Производства нет. Одни штрафы!!!
пасть закрой, а то моргала выпадут.

Гость||

Хоть штрафуй, хоть не штрафуй, в результате будет...

Гость||

Сегодня в нашей комплексной бригаде

Прошёл слушок о бале-маскараде.

Раздали маски кроликов,

Слонов и алкоголиков,

Назначили всё это в зоосаде.

Имя: Гость
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