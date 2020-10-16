В Пензе подсчитали стоимость продуктовой корзины в сентябре

16.10.2020 | 10:34

В Пензе подсчитали стоимость минимального набора продуктов питания в сентябре 2020 года. Согласно данным, условная корзина на одного человека в месяц обходилась в 3 560 рублей 54 копейки.

Это на 109 рублей 92 копейки ниже, чем в августе.

«Условный (минимальный) набор включает 33 наименования продовольственных товаров и предназначен для сравнения потребительских цен на основные продукты питания», - пояснили в Пензастате.

Если рассматривать показатели в динамике, то самая высокая стоимость набора наблюдалась в июле. Тогда минимальное обеспечение одного человека обходилось пензенцам в 3 785 рублей 27 копеек. Самую низкую цену зафиксировали в феврале - 3 404 рубля 70 копеек.

По сравнению с январем (3 417 рублей 60 копеек), стоимость продуктового набора в сентябре увеличилась на 142 рубля 94 копейки.