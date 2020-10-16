Сетевое издание|18+|Пятница|16 окт 2020|11:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе подсчитали стоимость продуктовой корзины в сентябре

Печать

В Пензе подсчитали стоимость минимального набора продуктов питания в сентябре 2020 года. Согласно данным, условная корзина на одного человека в месяц обходилась в 3 560 рублей 54 копейки.

Это на 109 рублей 92 копейки ниже, чем в августе.

«Условный (минимальный) набор включает 33 наименования продовольственных товаров и предназначен для сравнения потребительских цен на основные продукты питания», - пояснили в Пензастате.

Если рассматривать показатели в динамике, то самая высокая стоимость набора наблюдалась в июле. Тогда минимальное обеспечение одного человека обходилось пензенцам в 3 785 рублей 27 копеек. Самую низкую цену зафиксировали в феврале - 3 404 рубля 70 копеек.

По сравнению с январем (3 417 рублей 60 копеек), стоимость продуктового набора в сентябре увеличилась на 142 рубля 94 копейки.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Папа Карло вообще Буратино луком кормил

Гость||

Дичь какая-то...Продукты питания во всех торговых точках дорожают, а стоимость корзины ниже. Может Пензастат подскажет, где отовариваться?

Гость||

А Дюймовочка половиной зернышка наедалась.

Гость||

Лузгина кормить только из этой продуктовой корзины.

Гость||

Гость писал(a):

Папа Карло вообще Буратино луком кормил
Луком "Чиполлино".

Гость||

На эти деньги разве что кота можно прокормить.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте