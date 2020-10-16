В Пензе изучат опыт по размещению фуд-траков

16.10.2020 | 12:08

В четверг, 15 октября, мэр Пензы Андрей Лузгин провел личный прием. К градоначальнику обратились бизнесмены со своими идеями и вопросами.

Один из коммерсантов хочет построить гостиницу на улице Чкалова. Он пояснил, что переговоры с готовыми сотрудничать операторами близятся к завершению, однако разрешение на строительство здания пока не получено.

«Андрей Лузгин дал разъяснения в части процедуры оформления разрешительной документации, а также поручил ответственным лицам оказать консультативную помощь», - рассказали в пресс-службе администрации города.

Другой предприниматель обратился с вопросом установки на муниципальной земле фуд-траков (кафе-фургонов с мобильной кухней).

Выяснилось, что на данный момент четких законов, которые регулируют деятельность подобных объектов, нет. Мэр пояснил бизнесмену, что нужно изучить опыт размещения фуд-траков, а затем принять решение, каким образом администрация Пензы сможет взаимодействовать с автором идеи.