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Криминал

В кафе быстрого питания пензячка похитила у ребенка телефон

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В Пензе в кафе быстрого питания «Ростикс» у мальчика украли мобильный телефон. Он ненадолго оставил его на столике.

Мать пострадавшего, 39-летняя жительница Сердобского района, подала заявление в полицию. Женщина рассказала, что вместе с сыном была в кафе в Пензе. Телефон пропал, когда ребенок встал из-за стола и подошел к матери, делавшей заказ.

В кафе быстрого питания пензячка похитила у ребенка телефон

Ущерб составил 24 000 рублей.

Полиция быстро установила подозреваемую в краже. Ею оказалась 39-летняя пензячка. Она призналась в содеянном.

«Похищенное продала неизвестному лицу, а полученные деньги потратила на личные нужды», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Горожанке грозит до 2 лет лишения свободы.

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Источник — видео, фото областного УМВД
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