В Пензе мужчина отказался добровольно покинуть пиццерию

В Пензе 36-летний мужчина заставил понервничать сотрудников пиццерии в Ленинском районе. Он не желал покидать заведение, хотя оно уже закрылось.
Это случилось вечером в понедельник, 20 января. На место происшествия вызвали сотрудников Росгвардии.
Работники кафе рассказали стражам правопорядка, что посетитель нетрезв и агрессивен. Он игнорирует просьбы уйти и распускает руки.
Росгвардейцы попытались поговорить с мужчиной, но он в ответ только громко матерился и вел себя неподобающим образом.
«Хулиган был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в региональном управлении Росгвардии.
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