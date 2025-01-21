В Пензе мужчина отказался добровольно покинуть пиццерию

21.01.2025 | 12:12

В Пензе 36-летний мужчина заставил понервничать сотрудников пиццерии в Ленинском районе. Он не желал покидать заведение, хотя оно уже закрылось.

Это случилось вечером в понедельник, 20 января. На место происшествия вызвали сотрудников Росгвардии.

Работники кафе рассказали стражам правопорядка, что посетитель нетрезв и агрессивен. Он игнорирует просьбы уйти и распускает руки.

Росгвардейцы попытались поговорить с мужчиной, но он в ответ только громко матерился и вел себя неподобающим образом.

«Хулиган был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в региональном управлении Росгвардии.