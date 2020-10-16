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Общество

В Кузнецке главврач детской больницы опасается гриппа на фоне ковида

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Все инфекционные койки в Кузнецкой межрайонной больнице - а таковых 50 - заполнены. Об этом на совещании в администрации в пятницу, 16 октября, сообщила заместитель главврача Марина Макарова.

По ее словам, ситуация меняется каждый день. Согласно маршрутизации, больных, подлежащих госпитализации, направляют в Никольскую РБ. Ежедневно компьютерную томографию проходит около 100 человек.

В ноябре в Кузнецке наконец появится второй компьютерный томограф. Его, как и планировали, установят в детской больнице.

Главврач этого учреждения Галина Дерябина сообщила об увеличении случаев заражения коронавирусом детей. «Если весной было выявлено четыре случая, то сейчас - уже восемь», - привела ее слова пресс-служба администрации Кузнецка.

В связи с этим Дерябину волнует ситуация с вакцинацией детского населения. «Нам поступила вторая партия вакцины, но родители, прививаясь сами, не спешат защищать детей. И если на фоне ковидных случаев будет фигурировать грипп, ситуацию трудно будет предугадать», - заявила Галина Дерябина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Грипп-очень страшное заболевание.

Имя: Гость
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