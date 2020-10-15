В Нижнеломовском районе подходит к концу возведение жилого комплекса

15.10.2020 | 14:52

В 37 домах жилого комплекса, который возводится при участии группы компаний «Дамате», завершается очередной этап: внутренние отделочные и фасадные работы, остекление, монтаж инженерных коммуникаций.

Строительство ведется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и предусматривает проживание 563 человек.

Комплекс расположен в Нижнеломовском районе Пензенской области, в непосредственной близости от основных площадок по производству и переработке «Дамате» - крупнейшего производителя мяса индейки в России.

К работам на объекте приступили в июне 2020 года. А в начале 2021-го новоселы уже заедут в новые квартиры.

В ближайшее время строители закончат внутреннюю черновую отделку помещений, утепление фасадов и внешнюю декоративную штукатурку стен. Идут работы по остеклению домов. Во всех зданиях комплекса завершен монтаж части инженерных коммуникаций: смонтированы внешний газопровод, система водоотведения. На большей части строящихся объектов, в 25 домах, закончили установку стропильной системы, а в 12 также завершен монтаж кровельного покрытия.

Сейчас на строительной площадке трудится бригада из 120 человек. Это сотрудники генерального подрядчика и пяти подрядных организаций. На объекте задействовано более 15 единиц специализированной техники: автокраны, погрузчики, манипуляторы, экскаваторы, самосвалы.

Всего будет создана 191 квартира, 178 из них предоставят работникам ГК «Дамате». После завершения строительства жилье передадут участникам программы в аренду за небольшую плату. В дальнейшем работнику предоставят право выкупа жилплощади на льготных условиях: за 10% от рыночной стоимости при стаже работы в компании более 5 лет и за 1% - при стаже более 10 лет.