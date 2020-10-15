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Общество

Плюс 150: в области продолжают фиксировать антирекорды по COVID-19

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Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией продолжают регистрировать в Пензенской области. Данные на утро четверга, 15 октября, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа в регионе было подтверждено 150 фактов заражения. Это очередной антирекорд. Прошлый максимальный показатель - 145 - был отмечен накануне.

За последние сутки в России выявлено 13 754 заболевших новой коронавирусной инфекцией (это тоже максимальный показатель), 3 427 (24,9%) из них - у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Таким образом, COVID-19 в Пензенской области подхватили 12 574 человека.

Накануне оперштаб в 142-й раз сообщил о жертве коронавируса в регионе. Умер мужчина 1965 года рождения. Выписали за все время пандемии 9 832 пациента.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Ну и что мы ждем товарищ губернатор? Может все таки примите наконец то здравое решение? Закроете все хотя бы до ноября? Разочаровываемся в вас все больше и больше, никаких от вас действий.

Гость||

Всех больеых под одну гребенку (поскольку за них деньги Москва платит)? Или действительно с ковидом? Что то нашим медчиновникам веры нет.

Гость||

смешно))))) опасный вирус! Еще всего около 9000 дней подождать, чтобы заразилось 100 % населения области, и тогда пропагандисты барановируса успокоятся!

Гость||

Гость писал(a):

Ну и что мы ждем товарищ губернатор? Может все таки примите наконец то здравое решение? Закроете все хотя бы до ноября? Разочаровываемся в вас все больше и больше, никаких от вас действий.
Да он вообще в Сочи отдыхает (после трудов праведных)

Гость||

Уже как то даже не смешно. С учётом что творится на улицах городах со скорыми, что происходит в больницах и поликлиниках.. почему бездействует власть? Все типа под контролем?? Все нормально?

Гость||

Гость писал(a):

Ну и что мы ждем товарищ губернатор? Может все таки примите наконец то здравое решение? Закроете все хотя бы до ноября? Разочаровываемся в вас все больше и больше, никаких от вас действий.
закрывайтесь, кто мешает? А людям кушать хочется

Гость||

Гость писал(a):

Все нормально?
абсолютно, вирус не опасен для подавляющего большинства

Гость||

Баран всё пишет про "барановирус"))).

Гость||

Гость писал(a):

Ну и что мы ждем товарищ губернатор? Может все таки примите наконец то здравое решение? Закроете все хотя бы до ноября? Разочаровываемся в вас все больше и больше, никаких от вас действий.
ты придурок??

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):

Ну и что мы ждем товарищ губернатор? Может все таки примите наконец то здравое решение? Закроете все хотя бы до ноября? Разочаровываемся в вас все больше и больше, никаких от вас действий.

закрывайтесь, кто мешает? А людям кушать хочется

Гость писал(a):
Гость писал(a):

Ну и что мы ждем товарищ губернатор? Может все таки примите наконец то здравое решение? Закроете все хотя бы до ноября? Разочаровываемся в вас все больше и больше, никаких от вас действий.

закрывайтесь, кто мешает? А людям кушать хочется

Так кушайте кто вам мешает? Никто ничего не отбирает у вас! Почти четыре месяца карантина пережили, а прям за три недели оголадаете!

Гость||

Гость писал(a):

Ну и что мы ждем товарищ губернатор? Может все таки примите наконец то здравое решение? Закроете все хотя бы до ноября? Разочаровываемся в вас все больше и больше, никаких от вас действий.

ты придурок??

Нет это ты придурок полный! Задолбали ныть, какие все несчастные, голодные. Кто с мозгами выкрутились и в период карантина, а вы простите значит без мозгов!

Гость||

Гость писал(a):

Так кушайте кто вам мешает? Никто ничего не отбирает у вас! Почти четыре месяца карантина пережили, а прям за три недели оголадаете!
вирус никуда не денется ни за три недели, ни за месяц. Пока не переболеют 60-70 % населения, он так и будет циркулировать. НИкакого смысла в ограничительных мерах для борьбы с вирусом нет. Но причем здесь люди? Контролируйте масочный режим в транспорте и магазинах, остальное бессмысленно

Гость||

так это нормально болеем значит и выздоравливаем. Чем быстрее переболеем тем лучше. Кстати сейчас и пилюльки имеются если захворал а если боишься то прими вакцинку и вакцинка имеется

Гость||

Всё хорошо,на заводе у нас всё без масок ходят и больные

Гость||

Гость писал(a):

карантина
когда была какая то карантина

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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