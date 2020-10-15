Плюс 150: в области продолжают фиксировать антирекорды по COVID-19

15.10.2020 | 10:31

Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией продолжают регистрировать в Пензенской области. Данные на утро четверга, 15 октября, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа в регионе было подтверждено 150 фактов заражения. Это очередной антирекорд. Прошлый максимальный показатель - 145 - был отмечен накануне.

За последние сутки в России выявлено 13 754 заболевших новой коронавирусной инфекцией (это тоже максимальный показатель), 3 427 (24,9%) из них - у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Таким образом, COVID-19 в Пензенской области подхватили 12 574 человека.

Накануне оперштаб в 142-й раз сообщил о жертве коронавируса в регионе. Умер мужчина 1965 года рождения. Выписали за все время пандемии 9 832 пациента.