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Общество

Начальник УЖКХ Пензы о пожаре на Чемодановской свалке: Нет такого

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Тайна, покрытая дымом: ответ начальника управления ЖКХ на вопрос по поводу ситуации на самой известной пензенской свалке поставил в тупик депутатов городской думы.

«Александр Николаевич, у нас вторую неделю горит полигон, расположенный в Чемодановке. Скажите, почему это произошло? Какие меры вы будете предпринимать, чтобы это не повторилось, и когда это прекратится?» - поинтересовался депутат Пензенской городской думы Андрей Жданников.

«Нет такого. Не полигон горит», - заявил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Александр Юлин.

Однако по результатам прокурорской проверки по факту горевшего с 18 сентября по 7 октября на свалке мусора было возбуждено дело об административном правонарушении.

«Собственником земельного участка, ООО «Спецтранс», в нарушение требований законодательства об отходах производства и потребления и об охране атмосферного воздуха допущено возгорание отходов», - сообщил прокурор отдела прокуратуры Пензенской области Григорий Сумароков.

«На протяжении двух - двух с половиной недель весь гарнизон города Пензы принимал участие в ликвидации последствий пожара на полигоне твердых бытовых отходов», - рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

В ходе работы постоянной комиссии гордумы народные избранники поинтересовались и судьбой будущего завода по сортировке твердых бытовых отходов.

«В соответствии с подписанным соглашением, с момента передачи земельного участка - в течение трех лет. То есть 7 мая 2020 года земельный участок был передан, в течение трех лет этот завод должен быть построен», - пояснил Александр Юлин.

Что же касается будущего Чемодановской свалки, то ее ресурса для сбора мусора должно хватить до 2029 года. В настоящий момент она заполнена на 65%.

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Гость||

Пора продвигать раздельный сбор мусора.

Гость||

Стояли в Пензе сетчатые контейнеры для пластиковых бутылок - их убрали.

Гость||

В Лопатино тоже горит постоянно свалка. И никому дела нет. Зато а районке напечатали что свалки не существует у нас, что в Городище возят мусор.

Гость||

А глазки у него какие плутоватые. Всё по Михаилу Евграфовичу.

Гость||

Да он только что со школьной скамьи из Мордовии прибыл, а ему тут же портфель выделили, а он и не знает где эта Чемодановка, где этот полигон! Или врёт!

Гость||

Не горит , а задымление, по едросовскому словарю.

Имя: Гость
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