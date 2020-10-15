Начальник УЖКХ Пензы о пожаре на Чемодановской свалке: Нет такого

15.10.2020 | 20:00

Тайна, покрытая дымом: ответ начальника управления ЖКХ на вопрос по поводу ситуации на самой известной пензенской свалке поставил в тупик депутатов городской думы.

«Александр Николаевич, у нас вторую неделю горит полигон, расположенный в Чемодановке. Скажите, почему это произошло? Какие меры вы будете предпринимать, чтобы это не повторилось, и когда это прекратится?» - поинтересовался депутат Пензенской городской думы Андрей Жданников.

«Нет такого. Не полигон горит», - заявил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Александр Юлин.

Однако по результатам прокурорской проверки по факту горевшего с 18 сентября по 7 октября на свалке мусора было возбуждено дело об административном правонарушении.

«Собственником земельного участка, ООО «Спецтранс», в нарушение требований законодательства об отходах производства и потребления и об охране атмосферного воздуха допущено возгорание отходов», - сообщил прокурор отдела прокуратуры Пензенской области Григорий Сумароков.

«На протяжении двух - двух с половиной недель весь гарнизон города Пензы принимал участие в ликвидации последствий пожара на полигоне твердых бытовых отходов», - рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

В ходе работы постоянной комиссии гордумы народные избранники поинтересовались и судьбой будущего завода по сортировке твердых бытовых отходов.

«В соответствии с подписанным соглашением, с момента передачи земельного участка - в течение трех лет. То есть 7 мая 2020 года земельный участок был передан, в течение трех лет этот завод должен быть построен», - пояснил Александр Юлин.

Что же касается будущего Чемодановской свалки, то ее ресурса для сбора мусора должно хватить до 2029 года. В настоящий момент она заполнена на 65%.