При тушении Чемодановской свалки пришлось брать воду из пруда

12.10.2020 | 18:07

Нет дыма без огня. В отношении владельца земельного участка на улице Осенней, где в течение нескольких недель горел мусор, возбуждено дело об административном правонарушении. Это результат проверки, которая была инициирована прокурором Пензенской области.

«Собственником земельного участка ООО «Спецтранс» в нарушение требований законодательства об отходах производства и потребления и об охране атмосферного воздуха допущено возгорание отходов. Кроме того, об аварии, связанной с обращением с отходами, уполномоченные органы незамедлительно не проинформированы», - сообщил прокурор отдела прокуратуры Пензенской области Григорий Сумароков.

Первый сигнал о ЧП на полигоне поступил 18 сентября. Тогда же пожар был ликвидирован, но на следующий день вновь поднялся дым - уже на другом участке.

«На протяжении двух - двух с половиной недель весь гарнизон города Пензы принимал участие в ликвидации последствий пожара на полигоне твердых бытовых отходов. Работы мы не прекращали ни днем, ни ночью, было организовано круглосуточное дежурство на месте пожара», - рассказал зам. начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

По его словам, отсутствие противопожарных источников на территории полигона значительно затрудняло процесс ликвидации возгорания. Мощностей одной водонапорной башни хватало на 3-4 заправки спецтехники. Приходилось ездить на пруд, чтобы заполнить цистерны.

Привлекалась и строительная техника, чтобы грунтом засыпать тлеющие отходы. Параллельно с пожарными работали и прокуроры, и сотрудники территориального управления Росприроднадзора.

«По результатам лабораторных анализов, превышения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено», - отметил Григорий Сумароков.

Полигон, или, как его в народе называют, свалка, периодически привлекает к себе внимание. В этот раз пензенцы наблюдали за происходящим особенно долго.