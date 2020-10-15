Мэрия показала, какой станет верхняя часть ул. Московской

15.10.2020 | 09:01

В среду, 14 октября, в мэрии Пензы организовали встречу с собственниками объектов, расположенных в верхней части улицы Московской. В 2021 году участок от ул. Карла Маркса до пересечения с ул. Кураева должен стать пешеходным.

Благоустраивать начальный отрезок центральной улицы города будут по программе «Формирование современной городской среды». Соответствующий проект опубликовали на официальном сайте администрации.

В верхней части Московской обустроят новую прогулочную зону, вымощенную гранитной плиткой, высадят новые деревья, установят малые архитектурные формы и оборудуют дополнительное освещение. Перед этим потребуется реконструировать инженерные коммуникации, расположенные на указанном участке.

С собственниками объектов, функционирующих в верхней части Московской, уже обсудили предстоящие работы. Им был представлен проект, который предусматривает ограничение проезда и парковки автотранспорта.

Представители бизнес-сферы в свою очередь выступили с предложениями по обеспечению доступа к объектам спецтехники и лиц с ограниченными возможностями. Обсудили и возможности доставки и выгрузки товаров к их предприятиям.

«Стороны договорились о взаимодействии на каждом этапе благоустройства с целью оперативного решения всех возникающих вопросов», - сообщили в пресс-службе мэрии.