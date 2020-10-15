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Общество

Мэрия показала, какой станет верхняя часть ул. Московской

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В среду, 14 октября, в мэрии Пензы организовали встречу с собственниками объектов, расположенных в верхней части улицы Московской. В 2021 году участок от ул. Карла Маркса до пересечения с ул. Кураева должен стать пешеходным.

Благоустраивать начальный отрезок центральной улицы города будут по программе «Формирование современной городской среды». Соответствующий проект опубликовали на официальном сайте администрации.

В верхней части Московской обустроят новую прогулочную зону, вымощенную гранитной плиткой, высадят новые деревья, установят малые архитектурные формы и оборудуют дополнительное освещение. Перед этим потребуется реконструировать инженерные коммуникации, расположенные на указанном участке.

С собственниками объектов, функционирующих в верхней части Московской, уже обсудили предстоящие работы. Им был представлен проект, который предусматривает ограничение проезда и парковки автотранспорта.

Представители бизнес-сферы в свою очередь выступили с предложениями по обеспечению доступа к объектам спецтехники и лиц с ограниченными возможностями. Обсудили и возможности доставки и выгрузки товаров к их предприятиям.

«Стороны договорились о взаимодействии на каждом этапе благоустройства с целью оперативного решения всех возникающих вопросов», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Церковные лавки будут?

Гость||

а там что нет?

Гость||

Больницы стройте

Гость||

Опять деревья уничтожат?!

Гость||

Последние деревья по традиции уничтожат. Если она пешеходная то почему не сделать узкие газоны,зачем снова делать этот сплошной каменный плац??? И к этому проекту нельзя подпускать на пушечный выстрел ни Иоффе ,ни Агамагомедова!!!!!А перед эти всем надо полностью заменить коммуникации ,кроме того как этот проект в плане коммуникаций вяжется с планами развития транспортной системы города ,в частности строительства открытым способом автомобильного тоннеля под Кураева ,который давно запланирован ген.планом?Надо рассчитывать свои действия на много шагов вперед,а не топтаться на месте создавая всем проблемы.

Имя: Гость
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