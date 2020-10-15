4G-интернет «Билайн» в Пензе стал еще быстрее

15.10.2020 | 12:39

«Билайн» продолжает развивать сеть 4G в Пензе и улучшать качество обслуживания клиентов с помощью передовых технологий.

Внедрение технологии MOCN (Multi Operator Core Network) стало важным этапом в работе по модернизации сети в столице Пензенской области. Новый функционал позволил обеспечить жителей еще более высокими скоростями 4G-интернета и увеличить надежность обслуживания при возрастающей нагрузке на сеть. Например, когда большинство абонентов оператора одновременно пользуются мобильными сервисами для работы, обучения или отдыха.

Теперь мобильная сеть «Билайн» стала еще быстрее и еще умнее. Новая технология анализирует потребность всех клиентов, находящихся в зоне обслуживания базовой станции. Если наблюдается значительный рост трафика и возрастающая нагрузка может отразиться на скорости интернета у пользователей, сеть активирует дополнительные технические возможности для сохранения работы мобильных сервисов на должном уровне.

Таким образом, 4G-сеть «Билайн» подстраивается под потребности абонентов, обеспечивает высокие скорости интернет-серфинга и стабильное соединение даже при повышенной нагрузке. И как результат, жители Пензы в режиме 24/7 могут смотреть любимые сериалы в самом высоком качестве без задержек, оперативно обмениваться тяжелыми файлами и моментально загружать видео в соцсети.

По первым замерам оператора, средняя скорость мобильного интернета в Пензе уже выросла на 20% *. Также абоненты начали ощущать изменения в качестве мобильного интернета, все больше проводя время в интернете со смартфона. За первые дни пакетный трафик в сети 4G вырос почти на 15% *.

Такое значительное улучшение в качестве мобильных услуг стало возможно и благодаря тому, что новое технологическое решение повысило производительность сети «Билайн»: частотный ресурс расширен до 20 МГц, а пиковые скорости на абонента выросли в 2 раза, до 60 Мбит/с.

* по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом».