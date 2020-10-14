Сетевое издание|18+|Среда|14 окт 2020|15:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Выбор очевиден: пензенцы связывают жизнь со Спутником

Печать

Город Спутник для тысяч людей становится не просто микрорайоном с развитой инфраструктурой, а домом, в который хочется возвращаться и жить долго и счастливо. Именно поэтому многие не рассматривают варианты переезда в другие районы, а если меняют квартиру, то на новую тоже в Спутнике.

Согласно официальным данным холдинга «Термодом», в последние два месяца увеличилось количество повторных покупок, то есть вырос процент покупателей, ранее приобретавших квартиры в Городе Спутнике. Так, в августе этот показатель составил 48% от общего числа покупателей квартир в микрорайоне, в сентябре - 43%. Многие признаются, что выбор был для них очевидным.

«Мы переехали в Спутник в 2014 году. Когда увидели, как микрорайон развивается, мы сразу решили, что в будущем не уедем отсюда никуда. Начали со студии, потом переехали в двухкомнатную квартиру, а с появлением детей задумались о трехкомнатной квартире. И вот мечта исполнилась!» - рассказал жительница Спутника Марина Родина.

«В 2012 году приобрел однокомнатную квартиру в Спутнике, когда микрорайон только начинал активно разрастаться. Спустя несколько лет купил двухкомнатную квартиру в квартале неподалеку. О переезде в другой район не думаю, потому что здесь хорошая инфраструктура. Для меня выбор был очевиден», - поделился мнением Николай Судомоинов.

«Других таких районов в Пензе нет. В Городе Спутнике развита инфраструктура, и мы рады, что есть возможность жить здесь», - рассказала Татьяна Казакова.

Город Спутник ежегодно меняется: появляются новые дома и целые жилые комплексы, обустраиваются зоны отдыха, холдинг «Термодом» возводит новые объекты социальной инфраструктуры. В планах - грандиозные проекты, воплощение которых сделает жителей микрорайона еще счастливее.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте