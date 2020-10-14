Выбор очевиден: пензенцы связывают жизнь со Спутником

14.10.2020 | 13:24

Город Спутник для тысяч людей становится не просто микрорайоном с развитой инфраструктурой, а домом, в который хочется возвращаться и жить долго и счастливо. Именно поэтому многие не рассматривают варианты переезда в другие районы, а если меняют квартиру, то на новую тоже в Спутнике.

Согласно официальным данным холдинга «Термодом», в последние два месяца увеличилось количество повторных покупок, то есть вырос процент покупателей, ранее приобретавших квартиры в Городе Спутнике. Так, в августе этот показатель составил 48% от общего числа покупателей квартир в микрорайоне, в сентябре - 43%. Многие признаются, что выбор был для них очевидным.

«Мы переехали в Спутник в 2014 году. Когда увидели, как микрорайон развивается, мы сразу решили, что в будущем не уедем отсюда никуда. Начали со студии, потом переехали в двухкомнатную квартиру, а с появлением детей задумались о трехкомнатной квартире. И вот мечта исполнилась!» - рассказал жительница Спутника Марина Родина.

«В 2012 году приобрел однокомнатную квартиру в Спутнике, когда микрорайон только начинал активно разрастаться. Спустя несколько лет купил двухкомнатную квартиру в квартале неподалеку. О переезде в другой район не думаю, потому что здесь хорошая инфраструктура. Для меня выбор был очевиден», - поделился мнением Николай Судомоинов.

«Других таких районов в Пензе нет. В Городе Спутнике развита инфраструктура, и мы рады, что есть возможность жить здесь», - рассказала Татьяна Казакова.

Город Спутник ежегодно меняется: появляются новые дома и целые жилые комплексы, обустраиваются зоны отдыха, холдинг «Термодом» возводит новые объекты социальной инфраструктуры. В планах - грандиозные проекты, воплощение которых сделает жителей микрорайона еще счастливее.