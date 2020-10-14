В Пензенской области обновлен антирекорд по заражениям COVID-19

В среду, 14 октября, в Пензенской области были выявлены новые случаи коронавирусной инфекции. О количестве заболевших сообщил портал стопкоронавирус.рф.
За сутки в регионе подтвердили 145 диагнозов COVID-19, число заражений за все время пандемии достигло 12 424.
Таким образом, был обновлен антирекорд, установленный накануне, когда в Пензенской области зарегистрировали 141 нового больного.
Число сообщений оперштаба о смертях от коронавируса к 13 октября также достигло 141. Последней была обнародована информация о кончине женщины 1954 года рождения. Выписали за день 70 человек (теперь выздоровевших 9 749).
Всего в России за последние сутки поставили 14 231 диагноз COVID-19, что тоже является антирекордом. 3 585 случаев (25,2%) из новых пациентов не имеют клинических проявлений болезни.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
ах, как страшно... за 7 месяцев так называемой "пандемии сверхопасного вируса" мы так и не можем добраться до 1 % зараженных от численности населения. Коронобесие продолжается