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Общество

В Пензенской области обновлен антирекорд по заражениям COVID-19

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В среду, 14 октября, в Пензенской области были выявлены новые случаи коронавирусной инфекции. О количестве заболевших сообщил портал стопкоронавирус.рф.

За сутки в регионе подтвердили 145 диагнозов COVID-19, число заражений за все время пандемии достигло 12 424.

Таким образом, был обновлен антирекорд, установленный накануне, когда в Пензенской области зарегистрировали 141 нового больного.

Число сообщений оперштаба о смертях от коронавируса к 13 октября также достигло 141. Последней была обнародована информация о кончине женщины 1954 года рождения. Выписали за день 70 человек (теперь выздоровевших 9 749).

Всего в России за последние сутки поставили 14 231 диагноз COVID-19, что тоже является антирекордом. 3 585 случаев (25,2%) из новых пациентов не имеют клинических проявлений болезни.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

ах, как страшно... за 7 месяцев так называемой "пандемии сверхопасного вируса" мы так и не можем добраться до 1 % зараженных от численности населения. Коронобесие продолжается

Гость||

Где миленькая Дина Черемушкина? Верим только ей...

Гость||

Ничего страшного, губернатор сказал, что пензенская медицина полностью готова и справляется.

Гость||

Гость писал(a):

14.10.2020 11:51|

Ничего страшного, губернатор сказал, что пензенская медицина полностью готова и справляется.

Ему в Сочи ничего страшного не грозит. Вовремя смылся.

Гость||

Согласно указу мэра Москвы

, с 19 октября ученики 6 −11-х классов будут учиться дистанционно в течение двух недель (до 30 октября включительно при пятидневной учебной неделе или до 31 октября при шестидневке).

Гость||

По всем каналам говорят, что у нас все хорошо. Значит хорошо.

Гость||

Пипец полный.... всех все устраивает!!!!!!!!!!

Имя: Гость
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