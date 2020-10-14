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Общество

В Пензе коронавирусную инфекцию подхватили 40 школьников

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В настоящее время в Пензе коронавирус выявлен у 40 учащихся школ. Об этом в среду, 14 октября, на заседании комиссии гордумы сообщил и. о. начальника управления образования Федор Клемин.

Он уточнил, что ведомство регулярно проводит рейды по учреждениям (и школам, и детсадам), чтобы отследить, как преподаватели и сотрудники соблюдают масочный режим.

«Обязательного масочного режима для детей нет. Это рекомендация управления Роспотребнадзора», - пояснил Федор Клемин.

По его словам, если родители считают необходимым ношение маски ребенком, это, естественно, не запрещается.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Отпустите детей на каникулы! Чего ждать? Пока будет 140 заболевших в день?

Гость||

Иди уроки делай, нечего здесь ошиваться.

Гость||

А не проще ли было каждый месяц брать мазки у учащихся, а у учителей раз в два месяца.Так делают в США, в новостях было.И всё , пусть спокойно учатся.

Всё от бедности нашей- мы и экономику спасти хотим, и денег не истратить.Ну ,а народ сгинет, так это потом посчитаем ! Хотя, в основном гибнут пенсионеры, да предпинсионеры которым накопительную часть возвращать придётся.А денег то нет !

Гость||

ПОДХВАТИЛИ?

Это не вензаболевание от проституток.

Гость||

Отпустите детей на каникулы! Чего ждать

Гость||

Москва. 14 октября - Ученики старших классов московских школ с 19 октября по 1 ноября будут переведены на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом, учащиеся младших классов (с первого по пятый) продолжат учиться очно, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованного на сайте столичной мэрии в среду.

Гость||

тут ясно и понятно маски не носили эти 40 заболевших?

вот взрослые заболевшие и умершие тоже масок не носили?

Гость||

Куда Губернатор смотрит???? Давайте дождёмся чтобы все заболели и половина умерли,он этого наверное ждёт.Закрывай школы и людей на самоизоляцию отправляй!

Гость||

Гость писал(a):

Куда Губернатор смотрит???? Давайте дождёмся чтобы все заболели и половина умерли,он этого наверное ждёт.Закрывай школы и людей на самоизоляцию отправляй!
Мнение навальниста

Гость||

Гость писал(a):

Отпустите детей на каникулы! Чего ждать? Пока будет 140 заболевших в день?
Нытье либерды

Гость||

Гость писал(a):

Отпустите детей на каникулы! Чего ждать? Пока будет 140 заболевших в день?
так уже второй день больше 140

Гость||

Сам Белозерцев не может принять решение,ждёт когда Путин объявит для всей страны.Даже в Кузнецке глава попросил всех руководителей отправить работников на удаленке,а Белозерцев все тянет и тянет.Ждет когда до 500 дойдёт?

Гость||

Объясните мне почему школы надо закрыть? У нас что больше всего заболевших и умерших дети? Давайте опять начнем изображать учёбу на дистанционке, отменим секции и засадим детей за компы. А взрослые будут ездить в переполненных маршрутках, шляться по торговым центрам и кафе, ездить отдыхать в Турцию. НО ковид исчезнет, только когда дети сядут дома.

Гость||

Из-за напряженной эпидемиологической ситуации в Саранске отменили традиционные ярмарки выходного дня. По словам Петра Тултаева, на подобных мероприятиях сложно контролировать соблюдение правил санитарной безопасности.

Кроме этого, мэр города призвал воздержаться в этом году и от проведения новогодних корпоративов.

Гость||

Гость писал(a):

Объясните мне почему школы надо закрыть?
Потому что через детей идет цепочка заражения остальных членов семьи, а от них дальше на работе.

Дети не соблюдают меры безопасности и сидят 5 часов в день в замкнутом помещении по 30 человек без масок, в отличие от работников и тех, кто в маршрутке минут 15 едет к тому же в маске.

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Имя: Гость
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