В Пензе коронавирусную инфекцию подхватили 40 школьников

В настоящее время в Пензе коронавирус выявлен у 40 учащихся школ. Об этом в среду, 14 октября, на заседании комиссии гордумы сообщил и. о. начальника управления образования Федор Клемин.
Он уточнил, что ведомство регулярно проводит рейды по учреждениям (и школам, и детсадам), чтобы отследить, как преподаватели и сотрудники соблюдают масочный режим.
«Обязательного масочного режима для детей нет. Это рекомендация управления Роспотребнадзора», - пояснил Федор Клемин.
По его словам, если родители считают необходимым ношение маски ребенком, это, естественно, не запрещается.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
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