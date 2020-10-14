В Пензе коронавирусную инфекцию подхватили 40 школьников

14.10.2020 | 14:43

В настоящее время в Пензе коронавирус выявлен у 40 учащихся школ. Об этом в среду, 14 октября, на заседании комиссии гордумы сообщил и. о. начальника управления образования Федор Клемин.

Он уточнил, что ведомство регулярно проводит рейды по учреждениям (и школам, и детсадам), чтобы отследить, как преподаватели и сотрудники соблюдают масочный режим.

«Обязательного масочного режима для детей нет. Это рекомендация управления Роспотребнадзора», - пояснил Федор Клемин.

По его словам, если родители считают необходимым ношение маски ребенком, это, естественно, не запрещается.