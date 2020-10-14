Председатель городского спорткомитета о дистанционке: Не хотелось бы

14.10.2020 | 19:25

У 40 учащихся школ Пензы - диагноз COVID-19 . Такую цифру на заседании постоянной комиссии городской думы озвучил исполняющий обязанности начальника управления образования Федор Клемин. Вопросы безопасности детей в стенах учреждений не дают покоя депутатам.

«Имеются рециркуляторы воздуха, но чтобы обеспечить каждый класс - такое невозможно. Мы просчитали, это выливается в огромные деньги», - отметил он.

Поэтому оборудование переносят из кабинета в кабинет. За счет бюджета и денег, которые есть у учреждений благодаря оказанию коммерческих услуг, закупаются дезсредства. Что касается масок, то пока жестких требований по их ношению школьниками нет.

«Если родители хотят чтобы их дети посещали школу в масках, - мы это разрешаем, но обязательного масочного режима для детей нет. Это рекомендация Роспотребнадзора», - заявил Федор Клемин.

В связи с тем, что дети все чаще попадают в статистику по коронавирусу, хотя они и переносят его в легкой или бессимптомной форме, взрослые вспоминают о весенних уроках в дистанционном режиме. Причем не только в школах, но и в учреждениях дополнительного образования.

«Если ситуация будет ухудшаться, мы готовы уйти на онлайн, но не хотелось бы, потому что на активность детей это влияет сильно», - сообщил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

Пензенские педагоги довольно быстро адаптировались к проведению занятий в дистанционной форме. Однако это была необходимость. Живого общения и контакта учителя и ученика никакие камеры и ноутбуки не заменят.