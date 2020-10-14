На дороге из Кривозерья в Терновку сделают четыре полосы

14.10.2020 | 08:36

В Пензе продолжается реконструкция дороги из Кривозерья в Терновку. Подрядчик выполнил работы первого этапа (от улицы 40 лет Октября до поворота на Бийскую), после чего стартовал второй, на котором будет реконструирована дорога от пересечения Рябова и Перспективной до Центральной.

«Предусмотрено четырехполосное движение автотранспорта, устройство искусственного освещения, пешеходные тротуары, велодорожка, шумовые экраны и ливневая канализация», - пояснили в региональном министерстве строительства и дорожного хозяйства.

Протяженность дороги, реконструируемой на втором этапе, составляет более 2 км.

Сейчас на улице Рябова завершается вынос коммуникаций и устройство переходно-скоростных полос. В створе Центральной проводятся земляные работы.

В ноябре должен быть проведен аукцион по третьему этапу реконструкции - на участке от Перспективной до Бийской. В него включено и строительство путепровода через железнодорожные пути и реку Пензу.