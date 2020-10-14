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Общество

На дороге из Кривозерья в Терновку сделают четыре полосы

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В Пензе продолжается реконструкция дороги из Кривозерья в Терновку. Подрядчик выполнил работы первого этапа (от улицы 40 лет Октября до поворота на Бийскую), после чего стартовал второй, на котором будет реконструирована дорога от пересечения Рябова и Перспективной до Центральной.

«Предусмотрено четырехполосное движение автотранспорта, устройство искусственного освещения, пешеходные тротуары, велодорожка, шумовые экраны и ливневая канализация», - пояснили в региональном министерстве строительства и дорожного хозяйства.

Протяженность дороги, реконструируемой на втором этапе, составляет более 2 км.

Сейчас на улице Рябова завершается вынос коммуникаций и устройство переходно-скоростных полос. В створе Центральной проводятся земляные работы.

В ноябре должен быть проведен аукцион по третьему этапу реконструкции - на участке от Перспективной до Бийской. В него включено и строительство путепровода через железнодорожные пути и реку Пензу.

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Гость||

А где тот дурачок, что гундел тут - мол, не будет дороги новой?

Гость||

Наконец-то.

Гость||

По с.Лебедевка установите знак "населенный пункт" машины несутся с огромной скоростью, на пешеходных переходах не пропускают. Камазисты отдельная категория граждан, которые вообще ни чего не замечают. Остановочные павильоны не оборудованы освещением. Детям перейти дорогу вообще не представляется возможным. Пригородные населенные пункты необходимо оборудовать знаком "Населенный пункт", остановочные павильоны осветить, пешеходные тротуары, велодорожку оборудовать.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|14.10.2020 09:33|

По с.Лебедевка установите знак "населенный пункт"

Уважаемый гость, ты здесь впустую напечатала столько букв! Здесь власть не читает, ей это западло! Пишите губернатору!

Гость||

Гость писал(a):

А где тот дурачок, что гундел тут - мол, не будет дороги новой?
Его в опору Бакунинского закатали

Гость||

Гость писал(a):

А где тот дурачок, что гундел тут - мол, не будет дороги новой?
Гундит только Гундяев, а ты скажи нам, идиота кусок, когда будет эта дорога, и будет ли она достроена полностью? Или как мост бухло?

Начнем с того, что 1й этап уже приняли, но освещение там так и не горит. И это только начало!

Гость||

Гость писал(a):

Начнем с того, что 1й этап уже приняли, но освещение там так и не горит. И это только начало!
Опять обиженка уволенная за пьянку тут плачет и скулит)

Гость||

Гость писал(a):

Опять обиженка уволенная за пьянку тут плачет и скулит)
а ты не пей, тебя не уволят в следующий раз.

Хватит плакать и скулить - иди работай!

Гость||

А под бригадирским мостом "горлышко" так и останется?

С четырех рядов да в один, ой как стремно.

Гость||

Гость писал(a):

А под бригадирским мостом "горлышко" так и останется?

С четырех рядов да в один, ой как стремно.

Вы дурачок?

penzainform.ru писал(a):

В него включено и строительство путепровода через железнодорожные пути и реку Пензу.

Гость||

Гость писал(a):

Уважаемый гость, ты здесь впустую напечатала столько букв! Здесь власть не читает, ей это западло! Пишите губернатору!
Свято верите в помощь губернатора и его внимание к проблемам пензенцев?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Подрядчик выполнил работы первого этапа (от улицы 40 лет Октября до поворота на Бийскую), после чего стартовал второй, на котором будет реконструирована дорога от пересечения Рябова и Перспективной до Центральной.
Подрядчик тот же самый ,что и делает Бакунинский мост,ООО Автодорога Недопёкиных ,и если бы они не тянули несколько крупных объектов одновременно,то работы велись бы быстрее,но жадность победила.Самое любопытное что они так же занимались озеленением в уничтоженном сквере рядом с Ростком ,на 2 аллее виселиц.

Гость||

Гость писал(a):

и если бы они не тянули несколько крупных объектов одновременно,то работы велись бы быстрее,
Вы дурачок?

Если бы 9 женщин вынашивали одного ребёнка, он родился бы через месяц?

Гость||

Гость писал(a):

Вы дурачок?
Дурачок у тебя в штанах висит без дела

Гость||

Гость писал(a):

Вы дурачок?

Если бы 9 женщин вынашивали одного ребёнка, он родился бы через месяц?

О нетрадиционный проклюнулся. Мозг включи если он у тебя есть,у них ограниченное количество нужной техники,рабочих ,т.е. ресурсов ,а крупных объектов два и когда был аврал по Бакунинскому на этом участке в 1300 метров работы велись очень медленно ,фактически стояли. По субподряду много не наработаешь.Так вот ,этот кусок в 1300 метров обошёлся в 398 748 002,99 ₽,и будут они мурыжить этот кусок с 20.08.2019 г. до 01.11.2021 г.!Вот почему со Свердловским справились быстро ,а тут два объекта с практически одним сроком сдачи,вот и кочует техника туда-сюда.

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Имя: Гость
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