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Общество

В Пензе для молодежи устроили акцию «Неделя без турникетов»

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В областном центре стартовала всероссийская профориентационная акция «Неделя без турникетов».

«Это знакомство подрастающего поколения, школьников, учащихся средних профессиональных образовательных заведений, учащихся колледжей, студентов вузов с работой промышленных предприятий», - рассказала организатор акции «Неделя без турникетов» в Пензенской области Марина Сионина.

Торжественное открытие прошло с учетом эпидемиологической ситуации: соблюдение социальной дистанции и наличие медицинской маски обязательны.

«Есть определенные условия. Мы должны их соблюдать, чтобы не допустить той ситуации, которая была весной», - отметил председатель регионального отделения Союза машиностроителей России Алексей Слугин.

Программа мероприятия обширна, но в очном формате участники встретились лишь в первый день, на открытии. До конца октября мастер-классы и беседы со спикерами будут проходить онлайн.

Денис Пармеев, студент 4-го курса колледжа, в будущем планирует работать системным администратором. Молодой человек уверен, что участие в акции ему поможет.

«Интересно, как это будет развиваться, что будет в новом курсе. Хочется развиваться в новой сфере», - пояснил студент.

Смотреть в будущее с улыбкой участников акции призвал временно исполняющий обязанности министра промышленности и инновационной политики.

«Хочу, чтобы вы улыбались! Жизнь прекрасна, вы находитесь в позитивном возрасте, когда перед вами, как чистый лист, открыта дорога», - высказался Михаил Торгашин.

Акция «Неделя без турникетов» в городе проводится с 2015 года.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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