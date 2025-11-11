Все бюджетные места в ординатуре медвузов станут целевыми

В России все бюджетные места в ординатуре медвузов переведут в целевые. Соответствующий законопроект принят Госдумой РФ во вторник, 11 ноября, в третьем чтении. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
Студенты, которые впервые прошли первичную аккредитацию специалиста, должны будут заключить договор о целевом обучении до прохождения итоговой аттестации. Они станут работать под руководством наставника. Сроки дифференцируют в зависимости от специальности, но максимальный составит 3 года.
Количество мест для приема на целевое обучение по специальностям, направлениям подготовки с указанием заказчиков, субъектов РФ, где станут работать выпускники после завершения обучения, определит Правительство РФ.
Если при наличии предложений и соответствии требованиям студент не заключит договор, то его могут отчислить. Также он имеет право перевестись на коммерческую основу обучения. Если же предложений нет или кандидат не отвечает требованиям заказчика, то обязанность заключить договор снимается.
Граждане, нарушившим условия договора о целевом обучении, должны возместить суммы, потраченные на их подготовку, а также уплатить штраф в двукратном размере этой компенсации.
