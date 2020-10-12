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Общество

В РПН рассказали о мерах безопасности при захоронении умерших от COVID-19

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В понедельник, 12 октября, в редакцию портала PenzaInform.ru из регионального управления Роспотребнадзора поступил ответ на вопрос о мерах безопасности при захоронении лиц, зараженных коронавирусом.

Соответствующее обращение прислал житель Пензы: «Живу в многоэтажном доме. К подъезду привозят гроб с умершим от COVID-19. Соседи прощаются, гроб закрывают. Разве такое допустимо сейчас, во время эпидемии? Не должны ли родственники увозить гроб сразу на кладбище после отпевания в храме? В доме за последние полгода умерли трое - сегодня привозили к нашему подъезду третий гроб».

В РПН ответили, что специальные требования к захоронению лиц, умерших от коронавируса, на настоящем этапе не предусмотрены.

«Вместе с тем с учетом неизученности возбудителя рекомендуется кремация умерших или соблюдение мер предосторожности с применением дезинфицирующих средств», - говорится в документе, подписанном заместителем руководителя Татьяной Маловой.

Для предупреждения распространения инфекции все участники похорон должны быть в масках, перчатках. Следует соблюдать дистанцию полтора-два метра и использовать антисептики. Количество прощающихся по возможности лучше сократить.

«Семья и друзья могут осмотреть тело после того, как оно было подготовлено к захоронению, в соответствии с обычаями. Они не должны касаться тела или целовать его и должны тщательно вымыть руки с мылом и водой после этого», - уточняется в ответе.

По официальным данным, в Пензенской области из-за коронавируса скончались 139 человек. Общее число заразившихся за все время - 12 138.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

В маске хороните и перчатках.

Гость||

Лично для вас эти пожелания учтут!

Гость||

Гость писал(a):

Лично для вас эти пожелания учтут!
я и не сомневался.

Гость||

Когда построят крематорий?

Гость||

О кремации как единственно безопасном способе захоронения в условия ненадлежащего содержания Чемодановского кладбища вскользь, между слов .

Опять весь упор на непонимающих опасности распространения эпидемии родственников и соседей. Короче, тупые люди виноваты ,а не жадные до похоронных денег чинки

Гость||

Есть у нас одна семейка; и пока их папа рулит не видать крематория , плавать на свалке в болоте всей Пензе. Кроме ,конечно, достойных , а остальные мусор

Имя: Гость
Комментарий:

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