В РПН рассказали о мерах безопасности при захоронении умерших от COVID-19

12.10.2020 | 16:03

В понедельник, 12 октября, в редакцию портала PenzaInform.ru из регионального управления Роспотребнадзора поступил ответ на вопрос о мерах безопасности при захоронении лиц, зараженных коронавирусом.

Соответствующее обращение прислал житель Пензы: «Живу в многоэтажном доме. К подъезду привозят гроб с умершим от COVID-19. Соседи прощаются, гроб закрывают. Разве такое допустимо сейчас, во время эпидемии? Не должны ли родственники увозить гроб сразу на кладбище после отпевания в храме? В доме за последние полгода умерли трое - сегодня привозили к нашему подъезду третий гроб».

В РПН ответили, что специальные требования к захоронению лиц, умерших от коронавируса, на настоящем этапе не предусмотрены.

«Вместе с тем с учетом неизученности возбудителя рекомендуется кремация умерших или соблюдение мер предосторожности с применением дезинфицирующих средств», - говорится в документе, подписанном заместителем руководителя Татьяной Маловой.

Для предупреждения распространения инфекции все участники похорон должны быть в масках, перчатках. Следует соблюдать дистанцию полтора-два метра и использовать антисептики. Количество прощающихся по возможности лучше сократить.

«Семья и друзья могут осмотреть тело после того, как оно было подготовлено к захоронению, в соответствии с обычаями. Они не должны касаться тела или целовать его и должны тщательно вымыть руки с мылом и водой после этого», - уточняется в ответе.

По официальным данным, в Пензенской области из-за коронавируса скончались 139 человек. Общее число заразившихся за все время - 12 138.