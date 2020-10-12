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Общество

В Пензе за сутки зарегистрировали 93 заразившихся коронавирусом

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В понедельник, 12 октября, в Пензе прибавилось 93 новых пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

За сутки 7 инфицированных выявили в Пензенском районе, 6 – в Кузнецком, по 5 - в ЗАТО Заречный, Городищенском и Бессоновском районах.

4 случая коронавируса подтвердили в Шемышейском районе, 3 – в Сосновоборском, 2 – в Никольском, по 1 – в Лопатинском, Малосердобинском и Белинском.

Среди инфицированных двое детей в возрасте 4 лет и 12-летний подросток. Всего вирус подхватили 665 юных жителей области.

Суточный прирост новых пациентов в регионе составил 133. Общее число заразившихся – 12 138.

«Под наблюдением медиков находятся 5 450 человек, снято с него – 34 788», - отметили в оперативном штабе.

В вирусологический лаборатории на коронавирус проверили 84 941 человека (всего 87 210 исследований), в лабораториях лечебной сети – 238 419 (всего 253 475 тестов).

За выходные специалисты обследовали 5 884 человека.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Зачем болтать коек нет столько сколько пишут больных

Гость||

А сколько не зарегистрированы?

Гость||

Не ясно откуда берут статистику, если тесты не делают вообще... Если делают только тому, кого госпитализируют, то количество заболевших ежедневно, просто бы не поместилось во все больницы области. Кроме того, вряд ли детей госпитализируют.. Статистика уже никому не нужна... Тем более такая..

Гость||

Да какие койки?

Разновидность сезонного орз

Гость||

Регион "Донар"...!!!

Гость||

Естественный ход вещей для быдлятской и нищей Пензы!

Гость||

Когда же начнут правду писать, что нет мест в больницах, что врачи валятся, что на вызов в день вызова не приходят, все очень плохо в городе.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|12.10.2020 13:30|

Когда же начнут правду писать, что нет мест в больницах, что врачи валятся, что на вызов в день вызова не приходят, все очень плохо в городе.

Мнение навальниста

Гость||

Гость писал(a):

Когда же начнут правду писать, что нет мест в больницах, что врачи валятся, что на вызов в день вызова не приходят, все очень плохо в городе.
ну начнут писать , и что? тебе сразу легче станет ? или миллион получишь? идиотина

Гость||

Когда уже распустят школьников. Сколько можно рисковать здоровьем детей

Гость||

Внимание! Член Общественной палаты ХМАО Эдуард Логинов заявил, что государство не обязано помогать многодетным семьям, а родителям, которые сами не могут содержать детей, посоветовал отдать их в детский дом.

Имя: Гость
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