В Пензе за сутки зарегистрировали 93 заразившихся коронавирусом

12.10.2020 | 13:08

В понедельник, 12 октября, в Пензе прибавилось 93 новых пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

За сутки 7 инфицированных выявили в Пензенском районе, 6 – в Кузнецком, по 5 - в ЗАТО Заречный, Городищенском и Бессоновском районах.

4 случая коронавируса подтвердили в Шемышейском районе, 3 – в Сосновоборском, 2 – в Никольском, по 1 – в Лопатинском, Малосердобинском и Белинском.

Среди инфицированных двое детей в возрасте 4 лет и 12-летний подросток. Всего вирус подхватили 665 юных жителей области.

Суточный прирост новых пациентов в регионе составил 133. Общее число заразившихся – 12 138.

«Под наблюдением медиков находятся 5 450 человек, снято с него – 34 788», - отметили в оперативном штабе.

В вирусологический лаборатории на коронавирус проверили 84 941 человека (всего 87 210 исследований), в лабораториях лечебной сети – 238 419 (всего 253 475 тестов).

За выходные специалисты обследовали 5 884 человека.