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Общество

Плюс 133: в Пензенской области растет число зараженных COVID-19

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В Пензенской области продолжают выявлять новые случаи коронавирусной инфекции. Свежие данные опубликовал в понедельник, 12 октября, портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 133 больных. Общее число диагнозов, поставленных в Пензенской области за время пандемии, теперь равняется 12 120.

Суточный прирост приблизился к своему максимальному значению. Пока антирекорд составляет 138 новых случаев за 24 часа - он был установлен 9 июня.

Выздоровели 9 644 человека. 26 из них были выписаны в воскресенье, 11 октября.

Умерли 139 (65 мужчин и 74 женщины). О последней жертве стало известно 10-го числа. Ей стал мужчина 1959 года рождения. Кроме COVID-19 у него были заболевания сердечно-сосудистой системы и диабет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Никишин говорил, что медицина Пензы выдержит 150 !

Гость||

А Иван по грибы ходит.

Гость||

Мы вам верим,кошмарьте дальше.

Гость||

До 150 еще можно пару ярмарок провести.

Гость||

Где придурок с крематорием? Почему молчит? Смирился что не построят? Неужели поняля дура?

Гость||

И спас

Гость||

Надо строить крематорий. Живем как в Средневековье

Гость||

Тут народ сам себе противоречит, то пишут мне плохо а анализ не взяли и у знакомых тоже, то у кого то вся родня и кошки заболели. Так кто эти выявленные, если анализы не берут?

Гость||

КЕМЕРОВО, 12 окт. Жители села Шабаново Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области похоронили родственника, у которого подтвердился коронавирус, позже им сообщили, что дедушка жив, региональный минздрав по данному факту проводит служебную проверку, сообщили в ведомстве.

Ранее местное телевидение показало сюжет, где жители села Шабаново рассказали, что похоронили престарелого родственника, подопечного дома-интерната для инвалидов, в закрытом гробу, так как у него подтвердился коронавирус. Через неделю их попросили приехать в интернат на опознание - оказалось, что дедушка жив. Как следует из сюжета, из дома престарелых госпитализировали двух пациентов, но выписали живого пациента с чужим паспортом.

"В настоящее время в министерстве здравоохранения Кузбасса проходит служебная проверка по организации оказания медицинской помощи двум пациентам с новой коронавирусной инфекцией, поступивших из учреждения социальной защиты. Комиссия в составе специалистов министерства здравоохранения Кузбасса и экспертов выезжала во все медицинские организации для проверки организации оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, были запрошены все медицинские документы со всех медицинских организаций, которые участвовали в оказании медицинской помощи данным пациентам", - сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Кузбасса Юлия Брежнева.

Гость||

Копипаста не в попад

Гость||

Гость писал(a):

Тут народ сам себе противоречит, то пишут мне плохо а анализ не взяли и у знакомых тоже, то у кого то вся родня и кошки заболели. Так кто эти выявленные, если анализы не берут?
Просто обострение коронабесия. Осень как ни как.

Мотовилов (гость)||

И никаких волн нового вируса раньше не боялись, а они и тогда каждые полгода появлялись.

И сейчас эти волны тоже будут постоянно, и так до бесконечности...

"Плохая нам досталась доля. Жить в масках и в разлуке умирать".

Гость||

Гость писал(a):

Копипаста не в попад
Что не так?

Гость||

В магазинах начали пытаться контролировать масочный режим. Нужен еще и перчаточный - чтобы без перчаток не обслуживали на кассах и не пускали в зал. И надо наконец сделать так чтобы зашел в автобус без маски и перчаток - автобус не едет пока не выйдешь. А поедет - штраф водителю в размере месячного оклада. И камеры в салонах установить.

Имя: Гость
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