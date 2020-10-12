Плюс 133: в Пензенской области растет число зараженных COVID-19

12.10.2020 | 10:31

В Пензенской области продолжают выявлять новые случаи коронавирусной инфекции. Свежие данные опубликовал в понедельник, 12 октября, портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 133 больных. Общее число диагнозов, поставленных в Пензенской области за время пандемии, теперь равняется 12 120.

Суточный прирост приблизился к своему максимальному значению. Пока антирекорд составляет 138 новых случаев за 24 часа - он был установлен 9 июня.

Выздоровели 9 644 человека. 26 из них были выписаны в воскресенье, 11 октября.

Умерли 139 (65 мужчин и 74 женщины). О последней жертве стало известно 10-го числа. Ей стал мужчина 1959 года рождения. Кроме COVID-19 у него были заболевания сердечно-сосудистой системы и диабет.