Мэрия Пензы назвала число свободных мест в детсадах города

12.10.2020 | 14:21

В детских садах Пензы около 700 свободных мест. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на управление образования.

Речь идет о детях 2013-2018 года рождения. В частности, в группах имеется 5 мест для семилеток, 70 - для шестилеток, 112 - для пятилеток, 118 - для малышей 2016 г. р., 174 - 2017-го и 196 - 2018-го.

В общем дошкольные учреждения могут принять еще 675 ребят.

По требованию Роспотребнадзора в детсадах ежедневно проводятся «утренние фильтры» сотрудников и учащихся. Данные заносятся в специальные журналы термометрии.

За два года Пензенская область в целом получит из федеральной казны более полумиллиарда рублей на создание новых мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей в возрасте от полутора до трех лет.

Соответствующее распоряжение председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал 18 сентября. Согласно документу, в 2020 году региону выделено 223 млн 719 тыс. 900 рублей, в 2021-м - 369 млн 805 тыс. 600. Итого - 593 млн 525 тыс. 500 рублей.