Пензенская область получит 593 млн на создание новых мест в детсадах

22.09.2020 | 13:55

Пензенская область за два года получит из федеральной казны более полумиллиарда рублей на создание новых мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей в возрасте от полутора до трех лет.

Распоряжение с обновленным списком субъектов страны председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал в пятницу, 18 сентября.

Согласно документу, в 2020 году Пензенской области выделено 223 млн 719 тыс. 900 рублей, в 2021-м - 369 млн 805 тыс. 600. Итого - 593 млн 525 тыс. 500 рублей.

«Всего в 2020 году планируется создать около 100 тыс. мест в дошкольных учреждениях. Это позволит еще большему количеству семей устроить своего ребенка в детский сад без очереди», - уточняется в справочной информации к распоряжению.

В 2019 году в Пензенской области подготовили 1 307 мест в дошкольных учреждениях, из них 805 ясельных.