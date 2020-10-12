COVID-19 в Кузнецке: ежедневно регистрируется 2-3 заразившихся

12.10.2020 | 17:44

В понедельник, 12 октября, в администрации Кузнецка прошел брифинг, посвященный текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Также на мероприятии затронули вопрос роста заболеваемости внебольничной пневмонией.

По словам начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора Алексея Пивцаева, в Кузнецке ежедневно увеличивается число случаев пневмонии. Если в октябре 2019 года были единицы пациентов с таким заболеванием, то теперь за неделю диагноз поставили 61.

Заведующая детской поликлиникой Наталья Живаева отметила, что стало больше подхвативших ОРВИ взрослых, тогда как раньше болели преимущественно дети. За первую неделю октября диагноз «острая респираторная вирусная инфекция» поставили 636 кузнечанам.

«По данным управления Роспотребнадзора на сегодняшний день количество заболевших COVID-19 возросло до 213. Первый случай был выявлен в апреле текущего года. Ежедневно диагноз «коронавирус» подтверждается у 2-3 взрослых пациентов», - добавили в пресс-службе мэрии.

Помимо взрослых, COVID-19 выявляют и у детей. Так, 8 октября диагноз подтвердили у 2 школьников, их классы закрыли на карантин. Также инфекцию подхватили и двое малышей, не посещающих детсады.

«Ведется мониторинг соблюдения торговыми предприятиями требований в рамках режима повышенной готовности. Проверяются не только наличие средств индивидуальной защиты, антибактериальная обработка внутри помещения, проведение термометрии сотрудников, но и соблюдение масочного режима покупателями. Эти требования распространяются и на общественный транспорт», - рассказали в мэрии.