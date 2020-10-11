Пензенцам напомнили о возможности выбрать вид трудовой книжки

11.10.2020 | 18:51

Без вариантов - у граждан, которые впервые трудоустроятся в 2021 году, все записи о периодах работы, переходе с одной должности на другую, а также дисциплинарные взыскания или поощрения будут вноситься в электронную книжку. Бумажный вариант для них не предусмотрен.

В региональном отделении Пенсионного фонда России напоминают о том, что до конца 2020-го работающие пензенцы смогут сделать выбор: перейти на электронную или оставить за собой право на бумажную книжку.

«Способ ведения трудовой деятельности человек осуществляет добровольно, по заявлению, которое он подает своему работодателю», - сообщила заместитель управляющего отделением ПФР по Пензенской области Ирина Павлова.

Пока процент тех, кто отдал предпочтение электронной книжке, небольшой. А ведь сколько проблем возникает с ведением бумажной! Обнаруживаются они, к примеру, при оформлении пенсии.

«У нас очень много вопросов возникает из-за ошибочных записей в трудовых книжках, из-за того, что люди забывают поставить там печать, написать основание приема, увольнения, перевода», - отметил управляющий отделением ПФР по Пензенской области Михаил Буданов.

Среди преимуществ электронной книжки называют минимизацию ошибочных или неточных данных, оперативность их востребования.

«Человек в любой момент может через портал госуслуг либо через сайт пенсионного фонда и личный кабинет войти и посмотреть, какие сведения формируются работодателем о его трудовой деятельности. Особенно это актуально для граждан, которые работают на удаленных рабочих местах», - пояснила Ирина Павлова.

Даже если сотрудник сделает выбор в пользу бумажной книжки, работодатель все равно будет обязан вести сведения о его деятельности в электронном виде и передавать данные в пенсионный фонд.