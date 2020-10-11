Сетевое издание|18+|Воскресенье|11 окт 2020|19:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцам напомнили о возможности выбрать вид трудовой книжки

Печать

Без вариантов - у граждан, которые впервые трудоустроятся в 2021 году, все записи о периодах работы, переходе с одной должности на другую, а также дисциплинарные взыскания или поощрения будут вноситься в электронную книжку. Бумажный вариант для них не предусмотрен.

В региональном отделении Пенсионного фонда России напоминают о том, что до конца 2020-го работающие пензенцы смогут сделать выбор: перейти на электронную или оставить за собой право на бумажную книжку.

«Способ ведения трудовой деятельности человек осуществляет добровольно, по заявлению, которое он подает своему работодателю», - сообщила заместитель управляющего отделением ПФР по Пензенской области Ирина Павлова.

Пока процент тех, кто отдал предпочтение электронной книжке, небольшой. А ведь сколько проблем возникает с ведением бумажной! Обнаруживаются они, к примеру, при оформлении пенсии.

«У нас очень много вопросов возникает из-за ошибочных записей в трудовых книжках, из-за того, что люди забывают поставить там печать, написать основание приема, увольнения, перевода», - отметил управляющий отделением ПФР по Пензенской области Михаил Буданов.

Среди преимуществ электронной книжки называют минимизацию ошибочных или неточных данных, оперативность их востребования.

«Человек в любой момент может через портал госуслуг либо через сайт пенсионного фонда и личный кабинет войти и посмотреть, какие сведения формируются работодателем о его трудовой деятельности. Особенно это актуально для граждан, которые работают на удаленных рабочих местах», - пояснила Ирина Павлова.

Даже если сотрудник сделает выбор в пользу бумажной книжки, работодатель все равно будет обязан вести сведения о его деятельности в электронном виде и передавать данные в пенсионный фонд.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Вспомните медведева, и вот вам ответ. С такой властью , они и электронные данные потеряют.А президент будет говорить, я удивлен.

Гость||

Гость писал(a):

они и электронные данные потеряют
Конечно потеряют, пенсионный фонд уже сколько раз терял данные о стаже, и людям приходилось по бывшим работодателям за справками обращаться если работодатель еще существовал. А иначе нет стажа.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте