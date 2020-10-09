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Общество

В октябре на выплаты пензенским семьям с детьми потратили 56,9 млн

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В Пензе во второй месяц осени семьи с детьми получили выплаты на 56,9 млн рублей. Информация о перечисленных средствах появилась на сайте городской администрации в пятницу, 9 октября.

Обладателями ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до 1,5 года и единовременного при рождении (усыновлении, удочерении) малыша стали 1 407 горожан. На эти цели потратили 10 млн рублей.

За рождение (усыновление, удочерение) первого ребенка ежемесячную выплату в октябре получили 3 443 семьи. Всего было перечислено 33,7 млн рублей.

«Также произведена выплата ежемесячного пособия при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 1 274 пензенцам - на общую сумму 13,2 млн рублей», - пояснили в администрации.

В женских консультациях Пензы каждый месяц проводят встречи, где объясняют, как назначаются пособия семьям с детьми. С января по сентябрь 2020 года собрания организовали 12 раз.

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Гость||

А к чему эта новость что в бюджете денег нет

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