Сетевое издание|18+|Пятница|9 окт 2020|11:30
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Общество

В области растет число заболевших коронавирусной инфекцией

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В Пензенской области продолжает увеличиваться суточный прирост зараженных коронавирусной инфекцией. Это следует из данных, опубликованных утром пятницы, 9 октября, порталом стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 107 новых случаев. Их общее число достигло 11 767.

За последние сутки в России было выявлено 12 126 инфицированных в 85 регионах. У 3 272 (27%) из них не наблюдается клинических проявлений.

7 октября стало известно о выявлении 101 заражения в Пензенской области, число 100 было превышено впервые за 4 месяца. 8-го сообщили о 105 новых заболевших.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вот что значит - губернатор в отпуске.

Гость||

Медицина отсутствует медперсонал сам болеет, где вакцина Вова?

Гость||

Главное побольше ярмарок и фестивалей, а то никак не напляшемся. У нас же в стране есть чему радоваться!!!!

Гость||

Отпустите детей на каникулы

Гость||

Надо носить маски и соблюдать дистанцию, дебилы пензенские!

Гость||

После ухода губернатора в отпуск разрешили писать больше сотни заболевших. Ждём разрешения писать больше двухсот.

Гость||

Вчера за день в Пензе было сделано 3000 тестов. А заболевших только чуть более сотни. Это при том, что даже не представляю, у кого берут тесты. Только 65+ и медики, остальные как хотите. А какой человек, не чувствуя признаков заболевания, будет сдавать тест? У остальных 2900 человек, получается, "просто ОРВИ"?

Гость||

Минздрав рекомендует россиянам провести предстоящие выходные дома, отказаться от посещения публичных мест и ограничить использование общественного транспорта из-за распространения COVID-19, заявил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов. Может у нас все-таки отменят ярмарку? Или рекомендации Минздрава нам ни по чём?

Гость||

Срочно крестный ход нужен!

Почему попы еще не добыли мощи от короны?!

Гость||

Гость писал(a):

Надо носить маски и соблюдать дистанцию, дебилы пензенские!
сиди дома, животное неумное

Гость||

Отпустите детей на каникулы, оставьте в садах дежурные группы, как минимум ОРВИ будет меньше, разгрузим врачей хоть немного!

Гость||

Гость писал(a):

Надо носить маски и соблюдать дистанцию, дебилы пензенские!
Как раз носители намордников и болеют - парадокс, да?

Гость||

Кто-нибудь знает: если в пятницу ребенок не был в дет саду, нужна ли справка в понедельник?

Гость||

Люди сидят дома с положительными масками и не могут дождаться Врача, с боем в поликлиниках выбивают себе кт....Цифры намного больше неделе нам пишут

Гость||

Гость писал(a):

Кто-нибудь знает: если в пятницу ребенок не был в дет саду, нужна ли справка в понедельник?
Нет, не нужна. Пять дней должно пройти.

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Имя: Гость
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