В области растет число заболевших коронавирусной инфекцией

09.10.2020 | 10:42

В Пензенской области продолжает увеличиваться суточный прирост зараженных коронавирусной инфекцией. Это следует из данных, опубликованных утром пятницы, 9 октября, порталом стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 107 новых случаев. Их общее число достигло 11 767.

За последние сутки в России было выявлено 12 126 инфицированных в 85 регионах. У 3 272 (27%) из них не наблюдается клинических проявлений.

7 октября стало известно о выявлении 101 заражения в Пензенской области, число 100 было превышено впервые за 4 месяца. 8-го сообщили о 105 новых заболевших.