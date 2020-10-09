Пациентов из районных больниц будут лечить в 6-й городской

09.10.2020 | 16:58

Из-за распространения коронавируса в ряде больниц Пензенской области изменится режим работы.

Заместитель главного врача Каменской межрайонной больницы Ольга Щербакова рассказала, что в их учреждении количество коек инфекционного профиля увеличится до 125.

«В связи с этим больные хирургического, урологического, травматологического и акушерско-гинекологического профилей будут направлены на стационарное лечение в Пензенскую городскую клиническую больницу № 6 имени Захарьина. Мы перепрофилируем наши отделения для работы по приему больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию», - пояснила Ольга Щербакова.

По ее словам, к приему таких пациентов все уже готово. При этом поликлиники будут работать в прежнем режиме.

Как пояснили в пресс-службе регионального минздрава, в целом по области развернуто 1 740 инфекционных коек в 14 медицинских организациях. Пять из них - в Пензе (центр спецвидов медпомощи, клиническая больница № 4, областная больница имени Н. Н. Бурденко, психиатрическая больница имени К. Р. Евграфова, госпиталь для ветеранов войн) и девять - в районах: Бессоновском, Каменском, Кузнецком, Нижнеломовском, Сердобском, Пензенском, Мокшанском, Городищенском и Колышлейском.