В Пензенской области семьям с детьми перечислили почти 4,5 млрд

08.10.2020 | 09:18

В Пензенской области посчитали деньги, выплаченные семьям с детьми в возрасте до 16 лет в качестве поддержки на время пандемии коронавируса. Кампания проходила с апреля по сентябрь.

Дополнительную материальную помощь оказывали «на фоне вводимых ограничений в связи с острой эпидемиологической обстановкой», средства были выделены из федерального бюджета.

В Пензенской области выплаты через ПФР были перечислены на 218 130 детей. Всего было направлено 4 млрд 436 млн руб.

Так, ежемесячную выплату в размере 5 тыс. за апрель, май и июнь перечислили на 36 517 детей до 3 лет. Их родители получили в общей сложности более 510 млн.

Единовременную выплату в размере 10 тыс. перечислили на 181 613 детей в возрасте от 3 до 16 лет. Сумма финансирования составила свыше 1 млрд 815 млн руб.

Кроме того, семьи с 210 937 детьми до 16 лет получили дополнительную выплату в размере 10 тыс. руб. На это направили более 2 млрд 109 млн руб.

«Дополнительная материальная помощь не была запланирована заранее. Она стала стимулом для налаживания межведомственного взаимодействия в более короткие сроки. Установлено электронное взаимодействие с органами ЗАГС, позволившее проводить проверку сведений из свидетельств о рождении, беззаявительно присваивать СНИЛС», - подчеркнули в пресс-службе отделения ПФР по Пензенской области.